Renunció el jefe de gabinete de la Fiscal General de Nueva York en medio de denuncias por acoso sexual

El jefe de gabinete de la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James, Ibrahim Khan, renunció a su cargo después de verse envuelto en una investigación sobre al menos dos denuncias de acoso sexual.

Así lo informó en un comunicado la oficina de prensa de la fiscal general recogido por el diario The New York Times, en el que se detalla que se llevó a cabo “una “investigación independiente e imparcial” y que Khan renunció tras la apertura del expediente.

“La Oficina del Fiscal General cuenta con protocolos para investigar a fondo cualquier acusación de mala conducta”, señaló un portavoz, afirmando que la fiscal general de Nueva York “se toma estos asuntos con la mayor seriedad”.

Khan fue uno de los asesores políticos más cercanos de James durante casi una década y fue acusado de tocamientos inapropiados y besos no deseados por al menos una mujer, motivo por el que la fiscal contrató a un bufete de abogados para investigar las acusaciones.

Estas acusaciones contra su ahora ex jefe de gabinete han sido particularmente sensibles para la fiscal general de Nueva York, puesto que ella había supervisado una investigación de acoso sexual en 2021 del entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, según el citado diario.

Cuando los investigadores contratados por la oficina de James determinaron que Cuomo había acosado sexualmente a varias mujeres durante un período de siete años, la fiscal se pronunció enérgicamente contra él.

“Ningún hombre, por poderoso que sea, puede acosar a las mujeres”, esgrimió en un comunicado, para que poco después el entonces gobernador de Nueva York renunciara al cargo.

Este viernes, Khan se defendió en un comunicado y aseguró que planeaba dejar su puesto para el 31 de diciembre, el final del primer mandato de Letitia James, quien fue reelecta el mes pasado.

“Tengo previsto dejar el cargo para pasar al sector privado a finales de este año”, dijo en el comunicado. “Esto no está relacionado con la investigación en mi contra, que no ha encontrado ninguna mala conducta de mi parte en el lugar de trabajo”, y añadió que “está orgulloso de todo lo que hemos logrado en estos últimos cuatro años al servir a los neoyorquinos”.

La afirmación de Ibrahim Khan de que la investigación no encontró “ninguna mala conducta en el lugar de trabajo” no pudo ser corroborada inmediatamente por The New York Times

Las acusaciones también afectan a antiguos empleados de la oficina, según fuentes ligadas a la investigación.

Las múltiples acusaciones contra Khan fueron comunicadas a la oficina del fiscal general por un consultor político, no por las propias víctimas, según una de las fuentes consultadas por el diario.

Las denuncias de acoso sexual por parte de Khan salieron a la luz mucho tiempo antes. En 2017, cuando Letitia James era la defensora pública de la ciudad y él era su jefe de personal, el New York Post informó que una ex empleada de la oficina lo había acusado de drogarla y agredirla sexualmente en una fiesta de vacaciones.

