Hallaron tres cadáveres en un departamento en Nueva York: se trata de una mujer, su hija y su hijastra discapacitada

La Policía de Nueva York encontró este viernes tres cadáveres en un departamento en el barrio de Queens. Se trata de tres mujeres, las cuales tenían marcas de puñaladas en el cuello.

Las víctimas, según informaron las autoridades, tenían 68, 47 y 26 años y eran madre, hija e hijastra. La última era discapacitada, se encontraba postrada en una cama y había llegado a la casa desde Jamaica hacía pocos meses.

Los cuerpos fueron encontrados en el inmueble de la residencia Springfield Garden de la calle 182 a las 10:40 horas de la mañana por el hijo de la más joven y una enfermera que cuidaba de la mujer.

Dos horas antes, cerca de las 8 de la mañana, el hombre llegó al departamento tras concluir su jornada laboral pero, al haberse olvidado su llave, debió tocar el timbre pero no obtuvo respuesta. A raíz de esto, decidió esperar en su auto hasta que llegara la asistente de salud, quien poseía una copia de la llave. Finalmente, pasadas las 10:30 de la mañana pudieron ingresar a la vivienda y se encontraron con el peor escenario.

Rápidamente, al percatarse de lo ocurrido, el hombre llamó al vecino William Sanders, de 68 años, quien tenía un vínculo estrecho con las víctimas. “Me llamó y me dijo ‘Will, corre, ven, encontré a mamá muerta”, recordó el vecino al New York Post quien no lo dudó y en cuestión de segundos estaba en la escena.

“No había nadie más bueno”, lamentó Sanders tras enterarse de la muerte de la mujer más joven. “No lo puedo creer. No lo creeré hasta que salgan del departamento con el cuerpo”, continuó.

Por su parte, una prima de la víctima habló con el mismo medio y aseguró que “estoy tratando de entender si estoy en un sueño o algo. Es increíble. Sé que es real. No veo los cuerpos pero sé que es real”.

Otra de las víctimas trabajaba en una casa de familia cuidando a un señor enfermo. La hija del hombre se extrañó de que su empleada no se presentara a horario por lo que la llamó y, tras no obtener respuesta, decidió acercarse a la dirección. Al llegar, rompió en llanto. “Eramos tan cercanas. Pensé que sólo se había ido a dormir y se había quedado dormida”, aseguró. “Mi hijo está en el colegio pero cuando se entere se va a volver loco”, continuó.

Los policías llegaron en masa al lugar, cercano al aeropuerto JFK, y tras evaluar la escena del crimen afirmaron que se trata de un incidente “aislado” y de tipo “doméstico” ya que no se han registrado otros casos del estilo en la zona. Es por ello que, más allá de que aún no hayan detenidos, no se considera que haya un riesgo inminente contra los vecinos de la zona.

Los investigadores sospechan de un pariente que habría estado en el domicilio durante la madrugada y que salió de allí a eso de las cinco de la mañana. No obstante, no se registran antecedentes de violencia doméstica en el círculo.

El alcalde Eric Adams estuvo presente durante unos minutos en la escena del crimen, donde anunció que “su corazón está con la familia” de las víctimas.

