Jimmy Carter cumplió 98 años y recibió un saludo especial de Barack Obama

Fotografía de archivo del ex presidente estadounidense Jimmy Carter cuando recibió la Orden de Manuel Amador Guerrero en el Centro Carter de Atlanta, Georgia (EFE/Branden Camp)

Jimmy Carter, que ya es el presidente estadounidense más longevo de la historia, celebra su 98º cumpleaños este sábado con su familia y amigos en Plains, la pequeña ciudad de Georgia donde él y su esposa, Rosalynn, de 95 años, nacieron en los años que median entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión.

El último hito del 39º presidente se produce cuando el Centro Carter, que los Carter crearon juntos tras su único mandato en la Casa Blanca, cumple 40 años de promoción de la democracia y la resolución de conflictos, de supervisión de elecciones y de fomento de la salud pública en el mundo en desarrollo.

El ex presidente Barack Obama lo saludó este sábado a través de sus cuentas en redes sociales con una fotografía que los muestra juntos y sonrientes. “¡Feliz cumpleaños 98, Presidente Carter! Su dedicación al servicio público y el trabajo que usted y el Centro Carter han hecho para elevar a otros es un ejemplo que todos deberíamos seguir”, escribió en su dedicatoria.

El saludo de Obama a Carter en Twitter

Jason Carter, el nieto del ex presidente que ahora dirige la junta directiva del Centro Carter, describió a su abuelo, un cristiano declarado, como satisfecho con su vida y su legado. El más joven de los Carter, de 47 años, dijo que “afronta su 98º cumpleaños con fe en el plan de Dios para él, y es una hermosa bendición para todos saber que está en paz y feliz con lo que ha sido y lo que va a ser”.

Los líderes del Centro Carter dijeron que el ex presidente, que sobrevivió a un diagnóstico de cáncer en 2015 y a una grave caída en su casa en 2019, ya ha disfrutado de la lectura de los mensajes de felicitación enviados por los simpatizantes de todo el mundo a través de las redes sociales y el sitio web del centro.

Pero Jason Carter dijo que su abuelo espera sobre todo un día sencillo que incluye ver a su equipo favorito de las Grandes Ligas de Béisbol, los Bravos de Atlanta, en la televisión. “Sigue al 100% con él, aunque las cosas de la vida diaria son mucho más difíciles ahora”, dijo Jason Carter. “Pero una cosa le garantizo. Verá todos los partidos de los Braves este fin de semana”.

Foto de archivo: El ex presidente Jimmy Carter y su esposa Rosalynn celebran su 75º aniversario de boda con el ex presidente Bill Clinton y Hillary Clinton en la Escuela Secundaria de Plains, dentro del Parque Histórico Nacional Jimmy Carter en Plains, Georgia, el 10 de julio de 2021 (REUTERS/Michael Schwarz)

James Earl Carter Jr. ganó las elecciones presidenciales de 1976 después de comenzar la campaña como un gobernador de Georgia poco conocido de un solo mandato. Su sorprendente actuación en los caucus de Iowa convirtió al pequeño estado del Medio Oeste en el epicentro de la política presidencial. Carter derrotó al presidente Gerald Ford en las elecciones generales, en gran parte gracias a su éxito en el Sur antes de que su región natal se decantara por los republicanos.

Alumno de la Academia Naval, oficial de la Marina y agricultor de cacahuetes, Carter ganó en gran parte gracias a su promesa de no mentir nunca a un electorado cansado de la guerra de Vietnam y del escándalo Watergate que provocó la dimisión de Richard Nixon de la presidencia en 1974. Cuatro años más tarde, incapaz de controlar la inflación y de aplacar la ira de los votantes por los rehenes estadounidenses retenidos en Irán, Carter perdió 44 estados frente a Ronald Reagan. Regresó a su casa en Georgia en 1981, a la edad de 56 años.

La ex primera pareja comenzó casi inmediatamente a planificar el Centro Carter, que se inauguró en Atlanta en 1982 como una iniciativa pionera para un ex presidente. La misión declarada: promover la paz, los derechos humanos y las causas de salud pública en todo el mundo. Carter ganó el Premio Nobel de la Paz en 2002. Viajó internacionalmente hasta los 80 y 90 años, y no se retiró oficialmente del consejo hasta 2020.

Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981

Desde su apertura, el Centro Carter ha supervisado las elecciones en 113 países, dijo la directora general Paige Alexander, y Carter ha actuado individualmente como mediador en muchos países también. Los esfuerzos del Centro Carter casi han erradicado el gusano de Guinea, un parásito que se propaga a través del agua potable y que resulta doloroso para los seres humanos. Rosalynn Carter ha dirigido programas destinados a reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales.

“Está disfrutando de su jubilación”, dijo Alexander, que asumió su cargo en 2020, más o menos cuando Jason Carter tomó el relevo de su abuelo. Pero “pasa mucho tiempo pensando en los proyectos que empezó y en los que continuamos”.

Alexander citó el esfuerzo de erradicación del gusano de Guinea como uno de los más destacados. Carter estableció el objetivo en 1986, cuando había unos 3,5 millones de casos anuales en 21 países, con una concentración en el África subsahariana. En lo que va del año, dijo Alexander, se conocen seis casos en dos países.

Foto del 6 de octubre de 1979 que muestra al papa Juan Pablo II junto al presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca (Reuters)

En 2019, Carter utilizó su último mensaje anual en el centro para lamentar que su post presidencia había sido en gran parte silenciosa sobre el cambio climático. Jason Carter dijo que la dirección del centro sigue explorando formas de combatir la crisis climática. Pero no ofreció ningún calendario. “No duplicaremos otros esfuerzos eficaces”, dijo Carter, explicando que uno de los principios estratégicos del centro es dar prioridad a causas y lugares en los que no se han involucrado otras organizaciones de defensa.

En lo que respecta a las elecciones y la democracia, quizá el giro más imprevisible es que Jimmy Carter ha vivido para ver cómo el centro dirige sus esfuerzos hacia el frente interno. El centro tiene ahora programas para combatir la desconfianza en el proceso democrático en Estados Unidos. El personal del Centro Carter supervisó el recuento de las papeletas presidenciales del estado de Georgia en 2020, después de que el entonces presidente Donald Trump argumentara que el resultado estaba amañado. Múltiples recuentos en Georgia y otros estados afirmaron la legitimidad de la victoria de Joe Biden.

“Ciertamente, nunca pensamos que acabaríamos volviendo a casa para hacer democracia y resolución de conflictos en torno a nuestras elecciones”, dijo Jason Carter. “(Pero) no podíamos ser esta increíble organización de democracia y derechos humanos en el extranjero sin asegurarnos de añadir nuestra voz y nuestra experiencia... en Estados Unidos”.

Foto de archivo de un discurso de Carter tras un simposio por el 25º aniversario de los Acuerdos de Paz de Camp David entre Israel y Egipto, el 17 de septiembre de 2003 en Washington (REUTERS/Mike Theiler)

En vísperas de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, el Centro ha pedido a los candidatos -independientemente de su partido- que firmen una serie de principios para unas elecciones justas, entre los que se incluye el compromiso con el traspaso pacífico del poder. Entre los que han firmado el compromiso: El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, y su contrincante demócrata Stacey Abrams.

El propio Carter se ha retirado de la política. Durante años, después de su derrota en 1980, los demócratas se mantuvieron alejados de él. Disfrutó de un resurgimiento en los últimos ciclos electorales, atrayendo las visitas de varios aspirantes demócratas a la presidencia en 2020 y, en 2021, del presidente Joe Biden, que en 1976 fue el primer senador estadounidense en respaldar la candidatura presidencial de Carter. Con la inflación ahora en sus niveles más altos desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, algunos republicanos están sacando a relucir a Carter de nuevo como una línea de ataque contra Biden y los demócratas.

Jason Carter dijo que el ex presidente lee y ve las noticias a diario, y a veces acepta llamadas o visitas de figuras políticas. Pero, añadió, no se espera que el ex presidente aparezca públicamente para respaldar a ningún candidato de cara a noviembre.

“La gente con la que se siente más unido ahora es la gente de Plains, de su iglesia y de otros lugares”, dijo Jason Carter. “Pero, ya sabes, su compañero número 1, 2 y 3 es mi abuela, ¿verdad? Ha sobrevivido a sus amigos y a muchos de sus consejeros y a la gente con la que consiguió tantos logros en el pasado, pero nunca se han sentido solos porque siempre se han tenido el uno al otro.”

Por Bill Barrow (Associated Press)

