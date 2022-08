Una anciana murió en California luego de que le sirvieran un líquido de limpieza para tomar por error

El geriátrico queda a las afueras de la ciudad de San Francisco. Tres personas fueron intoxicadas, una falleció

Una residente de un hogar de retirados en la zona de San Francisco, al norte de California, falleció después de que un empleado del geriátrico le sirviera por equivocación líquido de limpieza para tomar, pensando que se trataba de jugo.

No fue la única residente del geriátrico en consumir el líquido de limpieza. En total fueron tres los ancianos que terminaron en un hospital al sur de San Francisco por haber ingerido el químico de limpieza el pasado sábado por la mañana. El geriátrico se llama Atria Park y queda en el barrio de San Mateo.

“Hemos estado trabajando con las autoridades locales, quienes nos informaron que una de nuestras residentes falleció. Nuestras más sinceras condolencias a la familia”, indicaron desde Atria Park en un comunicado a la prensa.

Por el momento, el geriátrico suspendió a los empleados involucrados en el incidente, mientras investigan pormenores, aunque aseguran que se trató de un accidente.

La policía de California aún tiene el caso bajo investigación

La mujer fallecida era Gertrude Elizabeth Murison Maxwell y tenía 93 años. Según contó a la prensa local su hija, Marcia Cutchin, su madre ingirió una solución de limpieza alcalina que come las proteínas y llegó al hospital con severas ampollas en su boca y garganta.

Los familiares no pueden entender que un error de este calibre haya ocurrido. De hecho, la mujer tenía demencia y vivía en el geriátrico porque necesitaba supervisión las 24 horas al día. Entre otras cosas, no era capaz de alimentarse por sí sola, con lo cual no sólo le sirvieron el producto de limpieza, sino que alguien se lo dio en la boca.

Maxwell es sobrevivida por sus ocho hijos y sus 20 nietos. Por más de que se haya tratado de un hecho no intencional, el geriátrico tiene una responsabilidad civil y penal sobre la vida de las personas que viven allí. Es muy probable que pronto la familia demande al geriátrico. Los empleados involucrados también tendrán responsabilidad ante la ley.

Los centros de ancianos en California están fuertemente regulados y si reciben pacientes como Maxwell, con demencia, deben tener controles como si se trata de un hospital, con responsables médicos a cargo.

