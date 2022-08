Tras la decisión de la Corte Suprema de EEUU, Kansas votó a favor de proteger el derecho al aborto en la constitución

Cartel a favor del No, votando para mantener el derecho al acceso al aborto

Las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revertir el fallo Roe vs. Wade (que durante 50 años hizo legal el aborto en 50 estados), se sigue sintiendo en todo el país.

El tradicional estado de Kansas votó el pasado 2 agosto para que su constitución preservara el derecho al acceso al aborto. Pero algunos tuvieron dudas al respecto y se pidió un recuento manual parcial de esos votos.

Con menos de 100 votos de diferencia a lo que se había conocido en primera instancia, el domingo el último de los condados entregó su conteo manual en Kansas, confirmando que el estado votó a favor de mantener la legalidad del aborto.

Número récord de electores se acercaron a las urnas para este referendum

Nueve de los 105 condados de Kansas hicieron el recuento, a pedido de Melissa Leavitt, una activista comunitaria que encabeza una campaña para que las leyes electorales sean más estrictas. El pedido de Leavitt ha sido financiado por Mark Gietzen, quien lleva décadas luchando en contra del aborto. Ambos declararon con anterioridad que sabía que era difícil que el resultado cambiara.

Un voto por el No en el referéndum significaba que el elector quería que se mantuviera constitucionalmente el derecho al acceso al aborto. Un voto por el Si implicaba que se le daba a la legislatura estatal el poder de aprobar una nueva ley que restringiría la práctica en ese estado. En el recuento, el No perdió 87 votos y el Si ganó 6 votos. En total el No ganó por alrededor de 165 mil votos.

Ocho de los condado que hicieron el recuento reportaron sus resultados el sábado por la noche, como se les había pedido. Pero el Sedgwick tuvo un retraso porque algunos de los votos no habían sido correctamente separados según los precintos electorales y terminó reportando sus resultados el domingo por la noche.

Activistas a favor del derecho al acceso al aborto festejando que ganó el No

El 2 de agosto hubo más personas votando en la primaria, donde se incluía el referendo, que lo que usualmente suele verse en las elecciones de Kansas. Muchos creen que la pregunta sobre el aborto es la que despertó el interés inusual del electorado.

Los recuentos siempre han existido en las elecciones de los Estados Unidos, pero desde que muchos seguidores de Donald Trump empezaron a creer, sin pruebas que lo sostengan, que las elecciones de 2020 fueron irregulares, se han vuelto cada vez más populares en todo el país.

Según la ley de Kansas, un ciudadano tiene derecho a pedir un recuento siempre y cuando pueda pagar los costos de ese recuento. El condado solo lo pagará si el resultado final indica que hubo votos que no fueron contados o votos que se contaron más de una vez.

Gietzen pagó con su tarjeta de crédito el costo del recuento en nueve condados, que asciende a 120 mil dólares.

