Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia de EEUU publicar la declaración jurada con la que justificó el registro de la casa de Trump

Un juez federal ordenó el jueves al Departamento de Justicia de EEUU de redactar y publicar la declaración jurada con la que el FBI justificó el registro de la casa del ex presidente Donald Trump.

El juez Bruce E. Reinhart fue quien impartió la orden y dijo que había partes de la declaración jurada que “presuntamente podrían ser reveladas”, informó The New York Times. Y agregó que no le corresponde a él decidir, sino al público, si esas partes que pueden ser reveladas son significativas para la ciudadanía.

La decisión de parte del juez federal se da luego de que el Departamento de Justicia de EEUU pidió este lunes que se mantenga secreta la declaración jurada con la que justificó la petición de registro de la casa del ex presidente Donald Trump (2017-2021), al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación.

En un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida (sureste de EEUU) que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento porque podría “alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles”.

Varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el diario The Washington Post y la cadena CNN, habían pedido que se publicara la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia.

El juez ya permitió que se publicara el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes.

Sin embargo, la orden fue dictada por el juez y lo que ahora solicitaban los medios era que se conociera también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump.

“Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen”, justificó el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.

Según reveló la orden judicial, el registro en la casa del ex mandatario tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que Trunp sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021.

El ex presidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.

Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”, uno de ellos bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump.

El viernes pasado, un grupo de congresistas republicanos exigió al fiscal general, Merrick Garland, que explicara cuál es la presunta “amenaza nacional” que propició ese allanamiento.

Trump denunció este lunes que el FBI le “robó” sus tres pasaportes, uno de ellos ya caducado, en el registro efectuado la semana pasada a su mansión de Florida en busca de documentos clasificados.

Addemás de su pasaporte estadounidense (y el vencido), es probable que el tercer documento al que haga referencia es un pasaporte “diplomático”emitido para viajes oficiales del gobierno.

“¡Wow! En la redada del FBI en Mar-a-Lago robaron mis tres pasaportes (uno vencido) junto con todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en nuestro país. ¡Tercer mundo!”, dijo en un mensaje en su red Truth Social.

La toma de los pasaportes en vigor impediría salir del país a Trump, que el pasado jueves ya había criticado que ese registro se efectuó sin aviso previo e inspeccionó también armarios de la primera dama, Melania.

