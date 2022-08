Al menos dos muertos en el incendio forestal más grande del año en California

Incendio McKinney en el norte de California

Se trata del mayor incendio forestal en California en lo que va de 2022. Se lo conoce popularmente como el incendio McKinney, y ha afectado particularmente al parque nacional Klamath, donde ya se perdieron bajo el fuego más de 20 mil hectáreas tan solo en este pasado fin de semana.

Pero la tragedia, además, empieza a contarse en vidas humanas. Dos personas aparecieron muertas dentro de un vehículo en medio de la zona incendiada. Los bomberos que trabajan en la zona encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto estacionado en una zona residencial lindera con el parque nacional, cuyo nombre es Klamath River. Por el momento no han podido indentificar a las víctimas.

Para el reporte de la noche del domingo, las llamas habían consumido al menos 2,6 kilómetros cuadrados, de acuerdo con información aportada por la división del parque nacional Klamath del departamento nacional de parques.

Los bomberos trabajan las 24 horas para tratar de controlar el incendio, que por el momento no se ha podido controlar en lo más mínimo

Como suele pasar en este tipo de casos, este parque nacional, que es un bosque frondoso, pasó un período de intensa sequía que sentó las bases para que se diera un incendio de estas magnitudes.

El pasado fin de semana, más de 2 mil personas fueron evacuadas de sus hogares en la ciudad de Yreka, una de las localidades más al norte del estado de California, muy cerca de la frontera con Oregon, por el riesgo que el incendio representaba para sus viviendas.

El domingo, si bien hubo una relativa buena noticia con respecto al humo que se genera muy cerca del suelo y que hace posible empezar a extinguir el fuego, este mismo fenómeno generó que las condiciones de vuelo no sean favorables y por eso casi todos los esfuerzos fueron en el terreno y no desde el aire.

Dos personas, que aún no han podido ser identificadas, fueron encontradas calcinadas (AFP)

Si bien hoy hay dos lluvias pronosticadas en la zona, los expertos creen que esto no será suficiente para apagar el incendio. La zona está tan seca, que son necesarias lluvias mucho más intensas para que la humedad permita a los bomberos trabajar con un poco más de facilidad. Además, a la sequía se suman las temperaturas muy altas que se vivieron en la zona la semana pasada, que favorecen la sequedad y por ende hacen más fácil la expansión del fuego.

Inclusive, las pequeñas tormentas no solo no resuelven el problema sino que pueden llegar a ser contraproducentes. Es común en el verano en esta zona ver pequeñas tormentas eléctricas. Si el agua y la humedad no son suficientes, entonces esas descargas eléctricas de los rayos pueden inclusive generar otros focos de fuego si caen sobre vegetación muy seca, indican los expertos del servicio meteorológico nacional.

El incendio forestal McKenney se inició el pasado 29 de julio y hasta el momento no ha sido contenido en lo más mínimo.

