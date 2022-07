Wall Street cerró con pérdidas tras malos resultados de empresas tecnológicas

Foto de archivo: corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EFE/Justin Lane)

Wall Street cerró este viernes en rojo por algunos resultados de empresas decepcionantes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió un 0,43%, lo que no impide que los 3 marcadores principales cierren la semana con ganancias acumuladas.

Al final de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 137,61 puntos hasta 31.899,29, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 0,93% o 37,32 enteros, hasta 3.961,63.

La pérdida fue mayor para el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, que retrocedió un 1,87% o 225,5 unidades, hasta 11.834,11. Sin embargo, en el cómputo semanal el Dow Jones ganó un 1,9%, el S&P un 2,5% y el Nasdaq un 3,3%.

El parqué neoyorquino rompió hoy la racha de tres días al alza después de que algunos resultados trimestrales fueran mejor de lo esperado aunque no convencieran del todo a los inversores.

Una tienda de Verizon en Manhattan, en una fotografía de archivo (REUTERS/Andrew Kelly)

“Habíamos estado disfrutando de un sentimiento más optimista recientemente (...). Los informes de ganancias a principios de esta semana no fueron excelentes, pero tampoco fueron terribles”, aseguró la jefa de Mercado Global de la firma Invesco, Fristina Hooper, citada por el diario The New York Times.

Este viernes destacó el anuncio de Twitter (0,81%), que ganó 243,3 millones de dólares en el primer semestre de 2022, un 82% más que el mismo periodo de 2021, pero en el segundo trimestre la red social apuntó que registró unas pérdidas de 270 millones de dólares, coincidiendo con el periodo en el que empezó el polémico intento de compra del Elon Musk por 44.000 millones y luego su cancelación.

La compañía culpó la caída de los ingresos del segundo trimestre, en parte, a la “incertidumbre relacionada con la adquisición pendiente de Twitter por parte de un afiliado de Elon Musk”.

También anunció sus resultados el gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon (-6,74 %) que ha visto cómo sus beneficios netos se redujeron entre enero y junio un 11,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta 10.026 millones de dólares, por la presión inflacionaria, el aumento de los inventarios y una mayor actividad promocional.

Imagen de archivo de logos de Twitter en esta ilustración del 28 de abril de 2022 (REUTERS/Dado Ruvic)

Asimismo, los inversores se fijaban este viernes en la red social Snap que ayer anunció un mal trimestre como ya había avanzado el pasado mayo. Las acciones de la tecnológica cerraron este viernes con una pérdida del 39,08 % que ha arrastrado a otras compañías del sector.

“Snap ha logrado romper la tendencia alcista en el Nasdaq al informar de unas ganancias decepcionantes, lo que ha creado un efecto cascada en el S&P”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de la firma CFRA Research, citado por el canal CNBC.

Por sectores, las mayores pérdidas fueron para el de comunicaciones (-4,34 %) y el tecnológico (-1,38 %), mientras que sólo 3 terminaron con ganancias con el de servicios públicos (1,37 %) a la cabeza.

En las 30 compañías del Dow Jones, American Express (1,88 %), Procter & Gamble (1,6 %) e International Business Machines (0,87 %) lideraron las ganancias, mientras que las principales caídas fueron para Verizon (-6,74 %), Intel (-3,47 %) y Nike (-2,24 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó este viernes un 1,7% y cerró en 94,7 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía a 1.721,9 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 2,76% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0205.

Con información de AFp y EFE

Seguir leyendo: