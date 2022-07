Expectativa por la audiencia de este jueves en el comité que investiga el asalto al Capitolio: ¿qué estaba haciendo Donald Trump el 6 de enero?

Imagen de la sala dónde se celebran las audiencias. REUTERS/Sarah Silbiger/Pool/File Photo

El Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes regresará al horario de máxima audiencia televisiva para su octava audiencia, posiblemente la última vez este verano en que los legisladores presentarán evidencia sobre la insurrección en el Capitolio de EEUU y los esfuerzos del presidente Donald Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020.

Se espera que la audiencia del jueves se centre en lo que Trump estaba haciendo en la Casa Blanca a medida que se desarrollaba la violencia el 6 de enero de 2021. El representante Adam Kinzinger, un republicano de Illinois que es uno de los dos miembros que encabezan la reunión de tribunal, dijo que espera que " abrir los ojos de la gente a lo grande”.

Esta será la segunda reunión del panel en horario estelar. El primero, el 9 de junio, fue visto por más de 20 millones de personas .

Muchos especulan si llamarán a declarar al ex presidente Donald Trump. REUTERS/Jeenah Moon

TRUMP EN LA CASA BLANCA

Los miembros del comité han dicho que la audiencia será una mirada en profundidad a lo que Trump estaba haciendo en la Casa Blanca ese día cuando cientos de sus partidarios empujaron violentamente a la policía y entraron al edificio.

El panel ya ha revelado parte de la evidencia de Trump en audiencias anteriores, mostrando clips de varios ayudantes de la Casa Blanca que intentaron presionar al presidente para que actuara o llamar públicamente a los alborotadores para que se fueran, mientras miraba televisión en un comedor del ala oeste.

Pero todavía hay dudas sobre lo que estaba haciendo el presidente, especialmente porque los registros oficiales de la Casa Blanca de las llamadas telefónicas de Trump incluían un lapso de ocho horas, desde poco después de las 11 de la mañana hasta alrededor de las 7 de la noche.

El comité ha tratado de llenar ese vacío con entrevistas a testigos y otras fuentes, como la citación de registros telefónicos privados. Un miembro del panel, el representante Pete Aguilar, demócrata por California, dijo que Trump podría haber suspendido a los alborotadores en cualquier momento, pero no lo hizo. Pasaron más de tres horas, o 187 minutos, antes de que finalmente lo hiciera.

“Las consecuencias con las que todavía estamos lidiando hoy”, dijo Aguilar.

El presidente del comité, el representante demócrata de Mississippi, Bennie Thompson, cerró la séptima audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los EE. UU. para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio. Shawn Thew/Pool vía REUTERS

“Escuchará que Donald Trump nunca tomó el teléfono ese día para ordenarle a su administración que ayudara”, dijo la representante Liz Cheney de Wyoming, la vicepresidenta republicana del comité, mientras anticipaba la audiencia la semana pasada.

NUEVOS TESTIGOS

Los dos nuevos testigos son ex asistentes de la Casa Blanca quienes renunciaron inmediatamente después de la insurrección declarará en la audiencia. La ex secretaria adjunta de prensa Sarah Matthews y el ex asesor adjunto de seguridad nacional Matthew Pottinger hablarán sobre lo que vieron y escucharon en la Casa Blanca cuando Trump se enteró de la insurrección y esperó horas para decirles a los alborotadores que abandonaran el Capitolio.

La representante Elaine Luria, D-Va., quien dirigirá la audiencia con Kinzinger, dijo que los dos testigos “creían en el trabajo que estaban haciendo, pero no creían en las elecciones robadas”.

El comité “escuchará a las personas que estuvieron en la Casa Blanca, lo que observaron, cuáles fueron sus reacciones”, dijo Luria.

Los nuevos testigos son la ex secretaria adjunta de prensa Sarah Matthews y el ex asesor adjunto de seguridad nacional Matthew Pottinger. Doug Mills/Pool via REUTERS

LA HISTORIA COMPLETA

El final de la serie de audiencias de verano del comité buscará resumir la historia que el panel ha estado contando desde el principio: que a Trump le dijeron que sus afirmaciones de fraude generalizado eran falsas, pero las empujó de todos modos, sin tener en cuenta la democracia o las personas que estaban afectado, y que sus palabras y acciones incitaron al motín en el Capitolio.

Se espera que los legisladores den una descripción minuto a minuto de lo que sucedió el día 6 de enero, un punto culminante de las audiencias anteriores que examinaron las semanas previas a la insurrección.

Un miembro demócrata del comité, el representante de Maryland Jamie Raskin, dijo que la audiencia será sobre lo que sucedió en tres lugares diferentes el 6 de enero: la Casa Blanca, dentro del Capitolio y fuera del Capitolio, donde los policías fueron golpeados y abrumados por los alborotadores

COLGANTES

A medida que el comité concluye esta “temporada” de audiencias, como un programa de televisión, es probable que haya algunos momentos de suspenso.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del comité, el representante demócrata de Mississippi, Bennie Thompson, se toma un descanso durante la séptima audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE. UU. Shawn Thew/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Entre las preguntas que el comité puede dejar sin respuesta: ¿Llamará el comité a Trump a testificar? ¿O su vicepresidente, Mike Pence? ¿Habrá más audiencias? ¿Están reteniendo alguna información para su informe final?

Se espera al menos una audiencia en el otoño, cuando se especula que el panel de nueve miembros emita un informe sobre sus hallazgos, pero es posible que haya más audiencias. Si los republicanos toman el control de la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre, es una posibilidad que cierren el comité.

El trabajo del panel también seguirá repercutiendo en otras investigaciones, incluso en el Departamento de Justicia, que ha arrestado a más de 800 presuntos alborotadores y ha incautado o buscado información de algunos de los políticos y otros aliados de Trump mientras intentaba anular la votación. El Departamento de Justicia le ha pedido al comité algunas de las transcripciones de sus entrevistas.

Raskin dijo antes de que comenzaran las audiencias que la medida del éxito sería “si somos capaces de preservar la democracia estadounidense y nuestras instituciones, es una prueba a largo plazo”.

(con información de AP)

