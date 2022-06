Un hombre armado abrió fuego en una fábrica de Maryland: hay al menos tres muertos

Gran presencia policial en el sitio del tiroteo (AP)

Un tirador abrió fuego el jueves en una planta de fabricación en el norte de Maryland y mató al menos a tres personas, dijo la policía estatal.

El sospechoso, que no fue identificado de inmediato, abrió fuego en la fábrica de Columbia Machine Inc en Smithsburg, Maryland. No hubo noticias inmediatas sobre un posible motivo.

El sospechoso luego huyó en un vehículo y fue localizado por la Policía Estatal de Maryland, según el comunicado de prensa.

La policía estatal de Maryland dijo que tres personas habían muerto.

“Tengo entendido que potencialmente hay tres personas muertas”, dijo a los periodistas el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

El sospechoso y un policía resultaron heridos en un intercambio de disparos, dijo la oficina del alguacil. Ambos estaban siendo tratados por sus heridas.

“El sospechoso ya no es una amenaza para la comunidad”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Washington en una publicación de Facebook.

Un portavoz de Colombia Machine dijo que la compañía estaba cooperando con las autoridades en su investigación sobre el tiroteo, pero se negó a decir cuántos empleados estaban en el lugar cuando ocurrió el tiroteo.

La empresa suministra equipos de fabricación de hormigón a clientes en más de 100 países, según su sitio web.

La oficina de Baltimore de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU dijo en Twitter que enviaría agentes al lugar en Smithsburg, en el norte de Maryland, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania.

“Estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo en #Smithsburg en este momento, y nuestra oficina está en contacto con los funcionarios sobre el terreno”, dijo en Twitter el representante de Estados Unidos, David Trone, de Maryland.

Fotografías de noticias mostraron una gran presencia policial, incluidos vehículos de emergencia, en el lugar.

Smithsburg, una comunidad de casi 3000 personas, está a unas 75 millas (120 kilómetros) al noroeste de Baltimore, no lejos de la línea de Maryland con Pensilvania.

(Con información de Reuters y AP)

