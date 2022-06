Estados Unidos afirmó que seguirá brindando un apoyo “significativo” a Ucrania

El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos (AP Foto/ Jeremias Gonzalez)

Estados Unidos y sus aliados seguirán prestando apoyo “significativo” a Ucrania por respeto al legado de los soldados del Día D, cuya victoria sobre los nazis ayudó a crear un nuevo orden mundial y una “mejor paz”, afirmó este lunes el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano.

Durante una entrevista con la agencia AP en Omaha Beach, en Normandía, Milley aseguró que la guerra de Rusia contra Ucrania socava las reglas establecidas por los países aliados después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El general habló al cumplirse el 78vo aniversario de la invasión del Día D, como se conoce al 6 de junio de 1944, el día en que las tropas aliadas irrumpieron en las playas de Francia, marcando el inicio de una ofensiva militar que ayudó a derrocar la ocupación de la Alemania nazi.

Una regla fundamental del “orden global basado en reglas” es que “los países no pueden atacar a otros países con sus fuerzas militares en actos de agresión a menos que sea un acto de absoluta defensa propia”, enfatizó. “Pero eso no es lo que sucedió aquí en Ucrania. Lo que sucedió aquí es un acto de agresión abierto e inequívoco”.

“Se considera ampliamente que socava las reglas por las que murieron quienes están aquí, en Omaha Beach y en el cementerio de Colleville-sur-Mer. Murieron por algo. Murieron por que se estableciera ese orden a fin de que tuviéramos una paz mejor”, aseveró Milley, hablando en el cementerio estadounidense con vista a la costa de Colleville-sur-Mer, una aldea del noroeste de Francia.

Es por eso que “las naciones de Europa, las naciones de la OTAN, están apoyando a Ucrania con apoyo letal y no letal para asegurarse de que ese conjunto de reglas esté asegurado y respaldado”, agregó Milley.

Decenas de veteranos de guerra de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otros lugares -todos mayores de 90 años- participaron el lunes en ceremonias emotivas por el Día D.

Cuando se le preguntó si Ucrania recibe suficiente apoyo, Milley afirmó que “se sostiene una batalla muy, muy importante en Donbás”, en referencia a la muy disputada región industrial del este de Ucrania que hace frontera con Rusia. “Pero Kiev (la capital) fue protegida y defendida con éxito. Los rusos tuvieron que desplazar sus fuerzas hacia el sur en Donbás. Y veremos cómo se desarrolla esto”.

“Creo que Estados Unidos y los países aliados están brindando una cantidad significativa de apoyo a Ucrania, y eso continuará” , añadió Milley, sin dar más detalles.

En esa línea, la embajadora de Estados Unidos en Kiev, Bridget Brink, aseguró que la administración del presidente Joe Biden elevará la asistencia a Ucrania hasta un nivel “sin precedentes” para garantizar sus capacidades defensivas en la guerra contra Rusia.

Así lo ha confirmado la propia Brink en una publicación en su perfil de la red social Twitter tras mantener una reunión con el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov.

“Como le dije a Reznikov, Ucrania ha inspirado al mundo con su coraje e ingenio”, remarcó la embajadora, quien aseguró que Washington hará “todo lo posible para fortalecer a Ucrania en el campo de batalla”.

La semana pasada el presidente Biden anunció el envío de nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS, por sus siglas en inglés) a las fuerzas de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y golpear “objetivos clave”.

Biden aclaró que con el envío de estos misiles, Washington no está animando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras hacia Rusia. “No buscamos una guerra entre la OTAN y Rusia. Por mucho que esté en desacuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y considere que sus acciones son un ultraje, Estados Unidos no tratará de provocar su destitución en Moscú”, enfatizó.

Brink, recientemente designada como nueva representante estadounidense en Ucrania, anunció el pasado lunes en sus redes sociales que ya se encontraba en la Embajada de Estados Unidos en Kiev.

Tras ser nominada al cargo por Biden en el mes de abril, el Senado de Estados Unidos confirmó más tarde a Brink como embajadora en Ucrania en una votación unánime.

Putin afirmó este domingo que las Fuerzas Armadas rusas atacarán nuevos objetivos si Occidente suministra a Ucrania misiles de largo alcance.

“Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado”, señaló en una entrevista con el Primer Canal de la televisión pública rusa. El jefe del Kremlin no detalló a qué zonas se refería.

Putin hizo esta advertencia después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que incluye lanzaderas múltiples de misiles HIMARS con un alcance de hasta 70 kilómetros. EEUU tomó esta decisión después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometiera no usarlos contra territorio ruso.

(Con información de AP y Europa Press)

