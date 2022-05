Una anciana fue demandada por haber defecado en la piscina de un condominio de lujo en una zona exclusiva de Nueva York

En la demanda se acusa a Helen Hirsh de defecar en la piscina y en las duchas del condominio.

Una anciana de 83 años está siendo demandada por sus vecinos de un edificio de apartamentos de lujo en el Upper East Side de Nueva York quienes la acusan de haber defecado en la piscina comunitaria, además de usar los carriles equivocados.

Helen Hirsh, la anciana acusada en la demanda, le dijo a The Daily Beast que la administración del condominio está llena de ese tipo de acusaciones sin fundamento.

Pero los alegatos de la demanda presentada por los abogados de Rio The Condominium and Spa en los documentos judiciales afirman tajantemente que Hirsh “defecó en la piscina del Fitness Center y luego nuevamente en la ducha del Fitness Center”.

“El Condominio se vio obligado a cerrar la piscina del Fitness Center para que pudiera desinfectarse adecuadamente de acuerdo con el código de salud estatal aplicable y con el código de salud estatal aplicable, y a dejar fuera de uso la ducha del Fitness Center para que pudiera ser limpiado y desinfectado. Como resultado, otros propietarios de unidades y residentes no pudieron usar la piscina o la ducha durante esos momentos”, dice la denuncia.

La demanda también alega que Hirsh “grita y hace ruidos fuertes mientras usa el gimnasio y la piscina” y “en numerosas ocasiones no usó la vestimenta adecuada en el gimnasio (usó el equipo del gimnasio con un traje de baño mojado y no usó el calzado deportivo adecuado), o no se ducha antes de usar la piscina”.

Después de que la Junta suspendió su acceso a esas instalaciones, encontró el camino de regreso “obteniendo engañosamente un código para acceder al Fitness Center de un corredor de bienes raíces que había estado” mostrándolo a compradores potenciales “e incluso ha forzado su entrada Fitness Center cuando otro residente salía por la puerta. La acusada llamó a la policía al edificio cuando el personal del edificio intentó restringir su acceso al gimnasio”.

El lujoso edificio en el Upper East Side de Nueva York pretende retirar por vía judicial a su inquilina y obtener reparación por los gastos de desinfección.

En una entrevista del miércoles por la noche con The Daily Beast, Hirsh dijo que las acusaciones son en su mayoría falsas y que presentaría una contrademanda.

“No, esto es realmente ridículo”, dijo Hirsh a The Daily Beast cuando se le preguntó acerca de nadar en carriles de piscina incorrectos. “No sé nadar; Siempre nado cerca de la pared, ya sabes, cerca de la pared”.

“Tengo miedo”, admitió, mientras compartió que su médico le asignó ejercicios diarios en la piscina después de romperse la pierna, lo que dice que la dejó discapacitada. “¡Por supuesto, tú nadas cerca de la pared!”

“Ya, no sé nadar. No soy muy buena, entonces”, dijo Hirsh con una sonrisa.

Cuando se le preguntó sobre la acusación de defecar en la piscina, respondió: “No, nunca”, y luego agregó: “Tal vez me estoy haciendo vieja”.

Ella preguntó: “¿Tienen pruebas? ¡Ridículo, yo era médico antes!”

Luego alegó que la gerencia secretamente quería sacarla de su apartamento de una habitación y un baño en el edificio, al que se mudó el año pasado, porque no da grandes propinas.

Los listados muestran apartamentos de una habitación en el condominio que piden más de 1 millón de dólares y mencionan “increíbles comodidades que incluyen un portero las 24 horas, un gimnasio bien equipado con una piscina de entrenamiento cubierta de 50′, jacuzzi, sauna de madera, ducha de vapor, terraza panorámica en el techo con cocina, jardín en la planta baja, cuarto de lavado central y un super residente”.

“Escucha, escucha, te digo… esto es ridículo, no quiero vivir más aquí”, dijo, mientras alegaba que sus problemas se derivan de no dar “propinas, propinas, propinas” al personal del edificio. “Soy una señora mayor. ¿Por qué debería darte propina todo el tiempo?

“Mañana iré a la corte para demandarlos”, dijo Hirsh. “¡Quiero demandar a la compañía administradora!”

Cuando se le preguntó sobre qué presentaría la demanda, la residente declaró que la administración de su propio edificio colocó “información incorrecta” en el registro público.

SEGUIR LEYENDO