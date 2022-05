Estados Unidos destacó que “Brasil tiene un sólido historial de elecciones libres y justas”

Foto de archivo del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price (REUTERS/Tom Brenner)

Estados Unidos dijo este jueves que los brasileños necesitan “confianza” en su democracia después de que el presidente Jair Bolsonaro pusiera en duda el sistema de votación.

Bolsonaro, uno de los aliados más cercanos del ex presidente estadounidense Donald Trump, afirma sin pruebas que el sistema de votación electrónico de Brasil es fraudulento.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos “confía mucho en las instituciones democráticas de Brasil”.

“Brasil tiene un sólido historial de elecciones libres y justas, con transparencia y altos niveles de participación de los votantes”, afirmó Price a periodistas este jueves.

“Es importante que los brasileños, mientras esperan sus elecciones a finales de este año, confíen en sus sistemas electorales y que Brasil una vez más esté en condiciones de demostrar al mundo a través de estos comicios la duradera solidez de la democracia brasileña”, añadió.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

Bolsonaro va a la zaga en las encuestas para las elecciones de octubre frente al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue encarcelado por un controvertido caso de corrupción y no pudo competir en los comicios en los que Bolsonaro se consagró presidente.

El actual mandatario brasileño cuenta con muchos seguidores en las redes sociales y sus simpatizantes ven con buenos ojos el ataque del 6 de enero de 2021 al Congreso de Estados Unidos para intentar impedir la ratificación del triunfo electoral de Joe Biden, lo que genera temores sobre la celebración de las elecciones en la segunda nación más poblada de las Américas.

El presidente Joe Biden ha tratado de evitar tensiones con Bolsonaro y en la medida de lo posible ha apostado por la cooperación, como en el cambio climático, un tema crucial para Brasil.





Foto de archivo de William Burns, director de la CIA (Tom Williams/REUTERS)

Bolsonaro ha reconocido públicamente una visita al país el año pasado del jefe de la CIA, William Burns. Y precisamente este jueves la agencia de noticias británica Reuters publicó un artículo afirmando que en aquella visita el año pasado, Burns comentó a funcionarios brasileños de alto rango que el presidente Jair Bolsonaro debería dejar de poner en duda el sistema de votación de su país antes de las elecciones de octubre.

Según una fuente de Reuters, en una reunión de Burns con el asesor de seguridad nacional Augusto Heleno y el entonces Jefe de Estado Mayor de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, ambos trataron de desestimar la importancia de las repetidas acusaciones de Bolsonaro sobre el fraude electoral. Y en respuesta, según la fuente citada por Reuters, Burns les dijo que el proceso democrático era sagrado, y que Bolsonaro no debería hablar de esa manera. “Burns estaba dejando claro que las elecciones no eran un asunto con el que se deba jugar”, dijo la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente. “No fue un sermón, fue una conversación”, explicó.

Price se hizo eco de este reporte en la rueda de prensa de este jueves. “Por supuesto que no voy a comentar los mensajes que haya podido dar el director de la CIA. Lo que sí diré es que nos comprometemos regularmente con nuestros socios brasileños. Nuestra conclusión es que, al igual que Estados Unidos, Brasil es una democracia fuerte y ambos tenemos el compromiso de garantizar que nuestras democracias sean decididas por el pueblo”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado de EEUU.

Quien sí comentó sobre el artículo de Reuters fue Augusto Heleno. En una transmisión en vivo junto a Bolsonaro, dijo: “Por supuesto, las conversaciones que mantuvimos sobre el área de inteligencia fueron extremadamente productivas y muy interesantes. Esta conversación sobre las elecciones nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió, no hubo intercambio de ideas sobre las elecciones, ni en Estados Unidos ni aquí. Esta era una noticia falsa”.

