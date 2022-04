EEUU proporcionó a Ucrania equipos y suministros en caso de que Rusia utilice armas químicas

EEUU proporcionó a Ucrania equipos y suministros para utilizar en caso de que Rusia utilice armas químicas

Estados Unidos proporcionó a las autoridades ucranianas equipos y suministros “que podrían salvar vidas” en caso de que Rusia utilice armas químicas o biológicas contra su población tras más de un mes de invasión al país.

“No compromete nuestra preparación doméstica de ninguna manera. Solo a la conciencia de todos, pero lo estamos brindando al igual que brindamos una variedad de materiales y equipo”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional han advertido repetidamente sobre la posibilidad de que Moscú utilice este tipo de armas, así como la puesta en marcha de una operación de ‘falsa bandera’.

Las autoridades ucranianas advirtieron este mismo viernes que Rusia podría utilizar armas químicas en el país, “como ya lo hicieron en la guerra de Siria”, y dijeron que “deben estar preparados”, por lo que las instituciones médicas están recibiendo capacitación para poder lidiar con este posible escenario.

Washington y los miembros de la comunidad internacional han advertido repetidamente sobre la posibilidad de que Moscú utilice este tipo de armas en medio de la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero

“A pesar de la prohibición del uso de armas químicas por parte de todas las instituciones internacionales, las usaron en Siria (los rusos). Tenemos una clara conciencia de que pueden hacerlo en nuestro país. Debemos estar preparados para esto”, dijo el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksei Danilov.

Los líderes aliados de la OTAN respondieron la semana pasada durante una cumbre en Bruselas a los temores sobre el uso de armas químicas advirtiendo de que sería traspasar otra línea roja, con la que Moscú pagaría un alto precio.

De hecho, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó a mediados de marzo de que Rusia estaría buscando un pretexto para usar armas químicas en Ucrania, tras señalar las “mentiras” del Kremlin sobre el desarrollo de laboratorios biológicos en Ucrania.

“Durante esta crisis han intentando crear operaciones falsa bandera para intervenir y ahora acusan a Ucrania de desarrollar armas químicas y vemos la posibilidad de que estén pensando ellos hacer esto”, aseguró en rueda de prensa antes de la reunión de ministros de Defensa.

ADVERTENCIA PRESIDENCIAL

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que a los ciudadanos rusos “no se les dice la verdad” en el marco del anuncio por parte de Rusia de reanudar la movilización de jóvenes para el servicio militar obligatorio de primavera.

“Los reclutas de este año pueden ser enviados a la guerra contra nuestro Estado, contra nuestro pueblo. Es una muerte garantizada para muchos muchachos muy jóvenes. Y aunque no son nuestros ciudadanos todavía es nuestro deber como pueblo advertirles”, dijo.

Así, recordó a las familias de los reclutas que “no se necesitan más muertos”. “Salva a tus hijos para que no se conviertan en villanos. No los envíes al Ejército”, pidió Zelensky, agregando que no se les transmite el destino de las operaciones militares.

(Con información de Europa Press)

