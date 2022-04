Una jueza de EEUU negó el pedido de Ghislaine Maxwell de un nuevo juicio y sostuvo la condena por tráfico de menores

Ghislaine Maxwell

La británica Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein que fue condenada por tráfico sexual de menores a fines del año pasado, no volverá a ser juzgada en un nuevo juicio como solicita desde hace tres meses, decidió este viernes una jueza estadounidense.

“Se rechaza la petición de la acusada para un nuevo juicio”, resolvió la jueza Alison Nathan, de la corte federal de Manhattan, según una orden judicial hecha pública por la justicia estadounidense.

La jueza se negó a ordenar un nuevo juicio semanas después de interrogar al miembro del jurado bajo juramento en un tribunal de Nueva York sobre por qué no reveló su historial personal como sobreviviente de abuso en un cuestionario durante el proceso de selección del jurado.

El miembro del jurado dijo que “repasó demasiado rápido” el cuestionario y que no dio una respuesta incorrecta intencionalmente a una pregunta sobre abuso sexual.

“No mentí para estar en este jurado”, dijo.

En su opinión, Nathan dijo que el hecho de que el jurado no revelara su abuso sexual anterior durante el proceso de selección del jurado fue muy desafortunado, pero no deliberado.

La jueza también concluyó que el miembro del jurado “no albergaba prejuicios hacia el acusado y podía servir como jurado justo e imparcial”.

Si el jurado hubiera respondido las preguntas correctamente, los abogados de Maxwell habían dicho que potencialmente podrían haber objetado la presencia del hombre en el jurado con el argumento de que podría no ser justo con una persona acusada de un delito similar.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

La oficina del fiscal federal declinó hacer comentarios el viernes. Se dejaron mensajes con los abogados de Maxwell.

Maxwell, de 60 años, fue declarada culpable de tráfico sexual y otros cargos después de un juicio de un mes que contó con el testimonio de cuatro mujeres que dijeron que ella jugó un papel en prepararlas para el abuso de Epstein.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio en una cárcel federal de Nueva York por cargos relacionados con el tráfico sexual.

Maxwell dice que es inocente.

Después de la conclusión del juicio, el jurado, identificado en los documentos judiciales solo como el Jurado No. 50, concedió entrevistas a varios medios de comunicación describiendo las deliberaciones y revelando que había sido abusado cuando era niño. Dijo que convenció a algunos miembros del jurado de que el recuerdo imperfecto del abuso de una víctima no significa que no sucedió.

A los posibles jurados en el caso se les pidió que completaran un cuestionario de 50 páginas que incluía una pregunta que preguntaba: “¿Usted o un amigo o familiar alguna vez ha sido víctima de acoso sexual, abuso sexual o agresión sexual?”

El jurado marcó “No”.

El jurado dijo en una de las entrevistas que no recordaba que le hicieran esa pregunta, que era la número 48 en el formulario.

Los abogados defensores de Maxwell le pidieron al juez que ordenara de inmediato un nuevo juicio, pero ella dijo que no podía hacerlo sin interrogar al jurado.

Después de que Nathan interrogó al jurado a principios de marzo, los abogados de ambas partes presentaron argumentos por escrito. Los fiscales dijeron que el jurado cometió un “error honesto” y que estaba “muy claro” que Maxwell recibió un juicio justo.

Los abogados de Maxwell no estuvieron de acuerdo.

“Disculpar las respuestas falsas del miembro del jurado 50 porque cree que su historial oculto de abuso sexual no afectó su capacidad para servir como jurado justo e imparcial no satisface la apariencia de justicia”, argumentaron. “Solo un nuevo juicio lo haría”.

(Con información de AFP y AP)

Seguir leyendo: