La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, dio positivo por COVID-19 a su regreso de Europa con el presidente Biden

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha informado este domingo que ha dado positivo en COVID-19 a su regreso del viaje a Europa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Esta tarde, tras regresar del viaje del presidente a Europa, me he hecho una prueba de PCR. La prueba ha dado positivo”, ha explicado Jean-Pierre en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

“La última vez que vi al presidente fue durante una reunión socialmente distanciada ayer, y el presidente no se considera un contacto cercano según la definición de los CDC. Comparto la noticia de mi prueba positiva hoy por transparencia”, ha agregado.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca ha señalado que únicamente experimenta “síntomas leves”, algo por lo que ha agradecido a la vacuna contra la enfermedad.

“En consonancia con los protocolos COVID-19 de la Casa Blanca, trabajaré desde casa y tengo previsto volver al trabajo en persona al término de un período de aislamiento de cinco días y una prueba negativa”, ha sentenciado Jean-Pierre.

La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también fue positivo por COVID-19 antes de viajar a Europa con el presidente, Joe Biden.

Biden ha viajado a Europa en su tercer viaje al continente desde que tomó posesión en enero de 2021. El inquilino de la Casa Blanca ha participado en la cumbre extraordinaria de la OTAN y en la reunión del G-7 en Bruselas.

Entretanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó este viernes a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como “la mejor fuerza de combate de la historia del mundo”.

Biden se sentó a almorzar pizza con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EEUU, desplazados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. “Estamos en medio de, y no quiero sonar demasiado filosófico, pero en medio de una lucha entre democracias y oligarcas”, expresó el mandatario.

Y siguió: “El mundo no será el mismo, no por Ucrania, pero no será el mismo dentro de 10 o 15 años en términos de nuestras estructuras organizacionales. La pregunta es: ¿Quién prevalecerá? ¿Nuestra democracia va a prevalecer y los valores que compartimos? ¿O las autocracias van a prevalecer? Y eso es realmente lo que está en juego. Entonces lo que están haciendo (dijo a los soldados) es consecuente, realmente consecuente”.

Luego, indicó: “Pasé mucho tiempo en Ucrania cuando era senador y vicepresidente. He hablado con la Rada (Parlamento) en los días en que de hecho no tenían lo que llamarías ‘democracia’ y estaba allí en Maidan cuando el ex líder (ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych) tuvo que despegar y encabezar a Rusia. Y entonces, ya sabes, con el pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano tiene mucha columna vertebral y muchas agallas, y estoy seguro de que lo están observando”.

(Con información de Europa Press)

