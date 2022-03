Un juez de la Corte Suprema de EEUU fue hospitalizado por una infección

Foto de archivo: Juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas

Después de días de rumores, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que confirman que el magistrado Clarence Thomas lleva días hospitalizado con síntomas similares a los de la gripe.

Thomas, de 73 años, fue ingresado el viernes por la noche en el hospital Sibley Memorial, de la ciudad de Washington, una institución que pertenece al sistema de salud de la Universidad John Hopkins, según el reporte oficial.

Tras realizarle varias pruebas por tener falta de aire y congestión, se determinó que tiene una infección y durante todo el fin de semana recibió antibióticos de manera intravenosa. Si bien no especificaron en el comunicado cuántos días más podría pasar el juez hospitalizado, se indicó que sus síntomas no eran de extrema gravedad, que en este momento el Juez Thomas se encuentra confortable y que esperan que en los próximos días sea dado de alta.

Ante las incesantes consultas de la prensa, después de que se emitiera el comunicado, el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema confirmó esta mañana que Thomas no tiene coronavirus, y que el juez ha recibido las vacunas y el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, tal como se recomienda para personas de su edad.

Foto de archivo: Juez Brett Kavanaugh, Jueza Elena Kagan, Juez Neil Gorsuch, Jueza Amy Coney Barrett, Juez Samuel Alito, Juez Clarence Thomas, Juez John Roberts, Juez Stephen Breyer and Jueza Sonia Sotomayor en pose de grupo en la Corte Suprema, en Washington, EE.EE.., 23 de abril, 2021.

Estar hospitalizado no significa que Thomas no esté al frente de sus labores como juez. Si bien no puede participar de las audiencias, su oficina confirmó que a diario recibe reportes de lo que está ocurriendo, lee argumentos escritos y transcripciones de los argumentos orales, que han sido entregadas al magistrado tanto a través de copias digitales como en copias físicas que le acercan hasta el hospital.

Muchos expertos en temas legales consideran que Thomas es actualmente el juez más conservador del máximo tribunal. En una corte que actualmente se divide entre 6 jueces de tendencia conservadora, y 3 jueces de tendencia liberal, su ausencia en una sentencia seguramente no cambiaría el rumbo de la decisión.

Pero la salud y el bienestar de los jueces de la Corte Suprema siempre son noticia por el hecho de que su puesto es vitalicio, y sobretodo si se trata de un juez cuya tendencia política es diferente a la de la actual administración ejecutiva del país. En otras palabras, si a un juez como Thomas llegara a pasarle algo ahora, su reemplazo sería escogido por el Presidente Joe Biden (aunque requiera la aprobación del Congreso). Eso implicaría que un juez conservador pudiera ser reemplazado por uno de tendencia liberal, en línea con la actual administración.

Jueza Ketanji Brown Jackson sonríe durante la primera audiencia de confirmación de su nominación a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, mientras su esposo Patrick Jackson y su hija Leila están sentados detrás. En el Congreso, en Washington, EE.UU., 21 de marzo, 2022.

En las recientes semanas, Thomas fue tema de debate en el país, después de que su esposa, Ginni Thomas, dijera públicamente que había participado de las protestas a favor del entonces presidente Donald Trump, el 6 de enero de 2021. La señora Thomas confirmó de todos modos que se retiró de la manifestación antes de que una turba decida entrar a la fuerza al Capitolio.

El estado de salud de Thomas es noticia exactamente el día en el que comienzan las audiencias en el senado para confirmar a Kentaji Brown Jackson, la nominada de Biden para la Corte Suprema.

