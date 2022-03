Comenzó la demolición del histórico hotel Deuville en Miami Beach

Hotel Deuville en Miami Beach

538 habitaciones en diecisiete pisos sobre la icónica avenida Collins de Miami Beach, con salida directa a la playa. Un edificio de estilo MiMo (tal como se denomina a la transición entre el Art Deco, tan tradicional de South Beach, y el estilo moderno), cuyo cartel de letras rojas fue un emblema de Miami Beach desde que abriera sus puertas en 1957.

Durante décadas, fue el hogar en Miami Beach de las celebridades. Frank Sinatra era habitué del hotel. La comediante Joan Rivers lo visitaba en vacaciones, y realizó varios shows en sus salones. El propio presidente John F. Kennedy, el primer mandatario en alcanzar además categoría de celebridad por el interés que despertaba en la prensa del corazón, se quedó en esas habitaciones. Pero sin dudas, la cúspide de la fama llegó el 16 de febrero de 1964 cuando a una semana de su debut en los Estados Unidos en el programa televisivo de Ed Sullivan, los Beatles dieron un concierto en el hotel que fue televisado por la cadena CBS. Y a diferencia de su breve visita por las ciudades de Nueva York y Washington, en Miami los Beatles se quedaron una semana de vacaciones, alojados en el Deuville.

Los Beatles tocando en el hotel Deuville de Miami Beach, en 1964

Por su arquitectura y por su historia, el Deuville es patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Miami Beach. Pero esa historia ha comenzado a demolerse.

En 2017, tras años de poco brillo, un incendio en el tendido eléctrico del hotel obligó a los dueños, la familia Meruelo, decidieron cerrar sus puertas. Desde entonces, tanto los inspectores de la ciudad como un ingeniero contratado de manera privada por los dueños, recomendaron su demolición por encontrar que la estructura no era segura. La ciudad demandó a los Meruelo por no haber sido capaces de mantener un edificio que es patrimonio histórico, pero eso no cambia el hecho de que la recomendación era demolerlo.

Comenzó la demolición del hotel Deuville

La Liga de Preservación del Diseño de Miami demandó también a los Meruelo para evitar la demolición, que públicamente los dueños indicaron que querían. Si bien esa demanda todavía está en curso, esto no evitó que un juez entregara el permiso de demolición el pasado miércoles 9 de marzo.

El sábado dos excavadoras comenzaron a derribar la entrada techada del edificio. Algunos vecinos se quejaron por no haber sido notificados de la demolición, pero según los estatutos de la ciudad de Miami Beach, solo es necesario notificar a los vecinos si la demolición es de un edificio de más de tres pisos. La entrada, que es lo único que están derribando por ahora, es de menos de tres pisos.

Pero ya habrá tiempo para que lleguen las notificaciones pertinentes, ya que el primero de junio es la fecha prevista para la implosión que derribará el edificio principal de 17 pisos.

Las normas del condado de Miami Dade indican también que los vecinos deben ser advertidos si se está demoliendo un edificio que tiene asbestos, por la polución del aire. Si bien el Deuville tiene reportes de presencia de asbestos en sus paredes, nada indica que existieran estos minerales cancerígenos en la entrada que está siendo demolida.

En resumen, pese a la oposición de los conservacionistas y de algunos vecinos, la demolición de Deuville es absolutamente legal e, incluso, fue indicada como el camino a seguir. Quedarán en la memoria, y en las fotos, los tiempos de esplendor de uno de los primeros resorts de playa que hicieron de Miami Beach un destino internacional.

