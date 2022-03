Las mejores frases del presidente Joe Biden durante su discurso en el Estado de la Unión

Presidente Joe Biden dando el discurso del Estado de la Unión

El presidente Joe Biden realizó la tradicional rendición de cuentas anual que el poder ejecutivo realiza en Estados Unidos ante su gabinete, la corte suprema, los altos mandos militares, el poder legislativo y el pueblo.

Estas fueron sus frases más destacadas:

· “Estamos causándole dolor a Rusia y apoyando a la gente de Ucrania. Putin está ahora aislado del mundo, más que nunca. Junto a nuestros aliados, estamos aquí y ahora imponiendo poderosas sanciones económicas. Estamos cortando el aire de los bancos rusos más grandes al sacarlos del sistema bancario internacional. Previniendo que el banco central de Rusia defienda el rublo, haciendo que el fondo de guerra de Putin de 630 mil millones de dólares no valga nada. Estamos ahogando el acceso de Rusia a la economía y eso va a disminuir su fortaleza y debilitar su ejército en los años venideros”.

· “Permítanme ser claro, nuestras fuerzas no entrarán en combate con las tropas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a ir a Europa a pelear en Ucrania, pero irán a defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir moviéndose hacia el oeste (…) Lo he dicho muy claramente, los Estados Unidos y sus aliados van a defender cada centímetro del territorio de los países de la OTAN con toda nuestra fuerza unida.”

Jueces de la Corte Suprema en el discurso del Estado de la Unión

· “Estoy realizando acciones robustas para asegurarme que el dolor de nuestra sanciones esté en la economía rusa. Voy a usar cada herramienta en mi haber para proteger los comercios y consumidores estadounidenses. Esta noche, puedo anunciar que los Estados Unidos han trabajado con otros 30 países para liberar 60 millones de barriles de crudo de las reservas alrededor del mundo. Estados Unidos continuará liderando el esfuerzo, al liberar 30 millones de barriles de nuestra reserva estratégica de petróleo.”

· “Contrario a los 2 trillones de dólares en recortes impositivos que aprobó la administración anterior, beneficiando al 1 por ciento de la población más rica, el Plan de Rescate Americano ha ayudado a los trabajadores, y no ha dejado a nadie de lado. Y funcionó. Creó empleos, muchos empleos. De hecho, nuestra economía creó más de 6,5 millones de nuevos empleos en solo un año, la mayor cantidad de empleos creados en un año en toda la historia de los Estados Unidos.”

· “Invertir en América. Educar a los americanos. Hacer crecer la fuerza laboral. Construir una economía de abajo hacia arriba, y hacia los costados. No de arriba para abajo. Porque sabemos que cuando la clase media crece, los pobres tienen una escalera hacia arribe y a los ricos les va muy bien.”

· “Estados Unidos solía tener los mejores caminos, puentes y aeropuertos en la tierra. Hoy nuestra infraestructura está en el puesto número 13 en el mundo. No podemos competir por los trabajos del siglo XXI si no arreglamos esto. Es por eso que es importante que aprueben la Ley de Infraestructura bipartidista, la mayor inversión en la historia para reconstruir a los Estados Unidos.”

· “Una manera de combatir la inflación es bajar los salarios y hacer que los estadounidenses sean más pobres. Yo tengo un mejor plan para combatir la inflación. Bajar los costos, no los salarios.Hacer más automóviles y semiconductores en Estados Unidos. Más infraestructura e innovación en Estados Unidos. Que los productos se muevan más rápido y de manera más económica en Estados Unidos. Más empleados en los que puedan ganar buen dinero. Y en lugar de depender de la cadena de productividad internacional, construyamos en Estados Unidos. Los economistas lo llaman aumentar la capacidad productiva de nuestra economía. Yo lo llamo construir un Estados Unidos mejor.”

Discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos

· “Todos deberíamos estar de acuerdo: la respuesta no es quitarle fondos a la policía. La respuesta es darle fondos a la policía con los recursos y el entrenamiento necesario para que protejan a nuestras comunidades.”

· “Y si vamos a potenciar la libertad y la justicia, necesitamos asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración. Podemos hacer ambas cosas. En la frontera, hemos instalado nueva tecnología como scanners para detectar el tráfico de drogas. Hemos trabajado en patrullaje en conjunto con México y Guatemala para atrapar a más traficantes de personas. Hemos puesto a jueces de inmigración dedicados para que las familias que escapan de la persecución y la violencia puedan tener sus casos procesados con mayor rapidez. Hemos asegurado el compromiso y el apoyo de nuestros socios en centro y Sudamérica para que reciban más refugiados y controlen sus propias fronteras. Podemos hacer todo esto manteniendo la antorcha de la libertad que ha guiado a generaciones de inmigrantes hacia estas tierras, como lo hicieron mis ancestros y muchos de los suyos.”

