El turismo en Florida superó las cifras previas a la pandemia

Parque Magic Kingdom, en Orlando, Florida

Durante el último trimestre de 2021, es decir entre octubre y diciembre, Florida registró un aumento del 60 por ciento en número de visitantes con respecto al mismo período de 2020, en las peores épocas de la pandemia. Se trata de más de 30,8 millones de visitantes en ese período. La cifra sorprende no sólo por la rápida recuperación de la industria a comparación del primer año de la pandemia, sino que llama la atención porque incluso indica una leve mejoría con respecto al último trimestre de 2019, antes de que el mundo conociera al COVID-19, todo esto según datos otorgados por Visite Florida, la agencia estatal de promoción.

La gran mayoría de los visitantes fueron turistas locales, es decir residentes de otros estados en el país. Se trató de 29 millones de estadounidenses visitando la Florida. Eso implica un aumento de 57 por ciento con respecto a 2020 y un 7 por ciento de aumento comparado con 2019.

Foto de archivo ciudad de Miami

Cuando se analiza independientemente a los turistas internacionales, la cifra sigue aún por debajo de lo que se veía antes de la pandemia. En el último trimestre de 2021, 1 millón y medio de visitantes internacionales llegaron a la Florida, un 42 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019. La mayor caída de visitantes internacionales tuvo que ver con un descenso de canadienses llegando al estado sureño. En el período en cuestión, solo 359 mil canadienses visitaron la Florida, un descenso de dos tercios comparado con 2019.

Esta misma cifra de turistas internacionales no es tan mala si se tiene en cuenta que, aunque baja, representa un aumento del 198 por ciento con respecto a 2020 (año en el que en el mundo se impusieron restricciones de viaje y cierres de fronteras), y un 43 por ciento más que en el tercer trimestre de 2021.

Playas en Miami Beach

América Latina volvió a ser la región desde la que llegaron la mayor cantidad de viajeros internacionales, siendo Colombia el país desde el que más personas llegaron: 710 mil visitantes en un año.

“¿Quién quiere ir de vacaciones a un lugar en el que para comerse una hamburguesa tienen que mostrar documentos médicos? En Florida no hacemos eso. No tenemos ningún tipo de pasaporte sanitario. No tenemos mandatos”, dijo en rueda de prensa desde Fort Walton Beach el gobernador Ron DeSantis, adjudicando la recuperación de la industria del turismo en Florida a la falta de limitaciones durante la pandemia.

No es la primera vez que Florida obtiene números que indican una recuperación de la industria del turismo. Ya en el trimestre anterior, entre julio y agosto de 2021, las cifras de visitantes eran equivalentes a las de 2019, previo a la pandemia. En total, en 2021 el llamado estado del sol recibió 122,4 millones de turistas, una cifra no tan por debajo de los 131 millones de turistas que vinieron al estado en 2019 (la cifra más alta desde que se lleva un conteo de la situación). El trimestre más bajo de 2021 fue el primero del año.

Seguir leyendo: