Un hombre sin hogar degolló a una mujer que lo dejó entrar a su casa en Utah para usar la ducha

La policía informó que llegó al lugar de los hechos después de que los vecinos encontraran a la mujer sangrando profusamente del cuello. Twitter / slcpd

Un hombre sin hogar en Salt Lake City, Utah (Estados Unidos) cortó la garganta de una mujer la semana pasada después de que ella lo dejara entrar a su residencia para ducharse, dijo la policía durante el fin de semana.

El ataque aleatorio ocurrió el domingo 6 de febrero dentro de la residencia de la buena samaritana. La policía acudió a la casa aproximadamente a las 5:00 p.m. después de que, según los informes, los vecinos de la mujer la encontraran sangrando profusamente por el cuello.

La mujer, cuyo nombre y edad no han sido revelados públicamente, fue transportada al hospital en estado crítico e inmediatamente se sometió a una cirugía de emergencia. Desde entonces, su estado ha sido actualizado a crítico pero estable.

Hasta el lunes por la tarde, no se dieron actualizaciones sobre su estado.

En un comunicado de prensa, la policía de Salt Lake City dijo que “durante la investigación, la víctima le dijo a la policía que dejó que el sospechoso entrara a su residencia para que pudiera ducharse”.

“La mujer describió al sospechoso como una persona sin hogar”, agregó el comunicado.

No había video de vigilancia disponible del ataque o de los eventos que lo rodearon. Pero utilizando datos del laboratorio criminalístico y de CompStat, los detectives asignados al caso supuestamente identificaron al atacante como Eric Jones, de 30 años.

El viernes 11 de febrero, alrededor de la 1 am, la policía localizó a Jones y lo arrestó. Jones fue ingresado en la cárcel metropolitana del condado de Salt Lake por un cargo de asalto agravado.

La semana pasada, mientras los investigadores aún trabajaban para reunir pruebas, la detective de la policía de Salt Lake City, Michelle Mechling, le dijo medios locales que no estaba claro si la víctima conocía al sospechoso.

“Hay que decirlo: sepa a quién está dejando entrar a su casa y no permita que entren en su casa personas de las que no está seguro. Pero esta relación entre los dos no está clara, nuevamente”, agregó.

La policía dijo en su comunicado de prensa del 12 de febrero que “no se publicará información adicional sobre este caso en este momento. Los detectives continúan con su investigación”.

SEGUIR LEYENDO