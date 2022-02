Un estudiante de 20 años experto en genealogía ayudó a resolver el caso de una niña violada y asesinada en EEUU en 1964

Eric Schubert, un estudiante universitario de 20 años y experto en genealogía, ayudó a la policía a resolver el caso

La policía resolvió una violación y asesinato de una niña de hace 58 años que sacudió una ciudad de Estados Unidos con la ayuda del ADN y un estudiante universitario de 20 años y experto en genealogía.

El mes pasado, la policía estatal desenterró el cadáver del sospechoso y encontró que su ADN coincidía con el ADN que quedaba del abrigo de Marise Ann Chiverella, de 9 años, quien fue secuestrada el 18 de marzo de 1964 mientras caminaba hacia la escuela en Hazleton (Pensilvania).

Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en un pozo de carbón residual, después de haber sido violada y estrangulada, dijo la policía.

Ahora, casi 60 años después, el asesino finalmente fue identificado como James Paul Forte, un cantinero con antecedentes de agresión sexual violenta, que murió por causas naturales en 1980 cuando tenía 38 años.

La fotografía del asesino de la menor James Paul Forte

Forte, que tenía 22 años cuando mató a Marise, no tenía conexiones conocidas con la niña o su familia.

En las casi seis décadas desde que Marise fue asesinada, más de 230 miembros del departamento tomaron parte en el caso en un momento u otro. Sin embargo, el nombre de Forte no apareció hasta 2020, cuando la tecnología de ADN mostró una conexión familiar lejana.

Eric Schubert, de 20 años, estudiante universitario y experto en genealogía genética, se ofreció como voluntario para trabajar en el caso. Reunió un extenso árbol genealógico y ayudó a la policía a reducir su lista de sospechosos.

Schubert, estudiante de historia en Elizabethtown College en Pensilvania y propietario de ES Genealogy, había ayudado a otros departamentos de policía a utilizar la genealogía genética, una combinación de pruebas de ADN con la investigación genealógica tradicional.

Se ofreció a trabajar en el caso después de leer sobre la historia de Marise, y la Policía Estatal de Pensilvania aceptó la oferta. Trabajó en el caso durante los siguientes dos años.

“La investigación que se llevó a cabo en todo este trabajo fue probablemente la tarea de genealogía más difícil a la que me he enfrentado. Esta fue probablemente la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida”, dijo Schubert en una conferencia de prensa. “Y significa mucho para mí que pude estar en el equipo que podría brindar respuestas a la familia Chiverella”.

El cuerpo de Marise Ann Chiverella fue encontrado en 1964, pero su asesino no estuvo relacionado con el crimen hasta 2020

En cierto momento, dijo que “sabía que íbamos a encontrar al agresor”.

La conferencia de prensa estuvo repleta de policías activos y retirados que habían trabajado en el caso de Marise, incluido el policía estatal que investigó el asesinato por primera vez. Los cuatro hermanos de Marise también estuvieron presentes.

“Tenemos tantos recuerdos preciosos de Marise. Al mismo tiempo, nuestra familia siempre sentirá el vacío y la tristeza de su ausencia”, dijo su hermana, Carmen Marie Radtke. “Nos seguiremos preguntando, ¿qué hubiera sido, qué hubiera podido ser?”

“Gracias a la Policía Estatal de Pensilvania, hoy se ha hecho justicia”, agregó.

El comandante de la policía estatal, Mark Baron, investigador principal, dijo que este era el caso sin resolver más antiguo que se ha cerrado gracias a la genealogía genética en Pensilvania y el cuarto más antiguo del país.

Los hermanos de Marise Ann Chiverella, Carmen Marie Radtke y Ronald Chiverella, hablan durante una conferencia de prensa

Baron se emocionó al hablar sobre el caso de décadas que tuvo un costo significativo en la comunidad local.

“Es un recuerdo vívido para todos los que vivieron esto, y es un recuerdo vívido para todos los que crecieron en esta área”, dijo. “Lo que le sucedió marcó el comienzo de un cambio en esta comunidad. Te guste o no, la forma en que se vivía en Hazleton cambió después del 18 de marzo de 1964″.

SEGUIR LEYENDO