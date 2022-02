Polémica en Florida por una ley que desalienta la educación sexual en las escuelas

Alumnos entrando a escuela pública en la Florida

Una propuesta de ley estatal en Florida que en enero fue aprobada por un comité de la cámara de representantes en Tallahassee y esta semana pasó el mismo filtro del senado estatal está generando titulares en todo el país.

Se trata de la Ley de Derechos Parentales en la Educación, que muchos detractores han decidido llamar la Ley de No Decir la Palabra Gay. Se trata de una modificación en los programas de educación sexual para los colegios públicos del estado de la Florida que indica que “los distritos escolares no deberían animar los debates en las aulas acerca de orientaciones sexuales o identidad de género en los grados de escuela primaria, o de una manera que no sea apropiado para la edad o el desarrollo emocional de los estudiantes”, sin especificar qué edad sería apropiada o qué se entiende por un correcto desarrollo emocional del estudiante. El proyecto de ley le da además el derecho a los padres a demandar a los distritos escolares si consideran que están incumpliendo la medida.

La lógica que algunos legisladores en la Florida, en su mayoría republicanos, defienden es que se trata de una ley que devuelve el poder a los padres para tratar los temas de orientaciones sexuales o identidad de género. Durante los últimos años ha habido un creciente debate entre los padres acerca de cómo los menores son expuestos a conceptos relacionados a la sexualidad desde el colegio, con aquellos a favor y aquellos en contra de que esto ocurra.

Desde el otro lado del debate, están aquellos que creen que de ser aprobada, la ley dejaría expuestos a los estudiantes LGBTQ+ y les quitaría un rol fundamental a los maestros.

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis (EFE/Cristóbal Herrera)

Si bien no ha dicho abiertamente si llegado el caso de que el congreso apruebe la ley la firmaría, el gobernador Ron DeSantis ha salido en apoyo al proyecto.

“Hemos visto casos de estudiantes a quienes diversas personas en la escuela les han dicho cosas como ‘no te preocupes, no tienes que elegir un género aún, puedes hacer todas estas otras cosas’, sin siquiera advertirle a los padres que están teniendo este tipo de conversaciones con un menor. Y eso es totalmente inapropiado. El verdadero tema aquí es que los padres deben estar siempre interiorizados de lo que ocurre en las escuelas y tener poder de decisión”, afirmaba el gobernador DeSantis durante un evento el pasado lunes.

El tema ha cobrado tal relevancia nacional que hasta el presidente Joe Biden se ha involucrado en el asunto. Como era esperable, su posición es diferente a la de DeSantis.

“Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que serán impactados por esta ley cargada de odio, sepan que son personas amadas y que los aceptamos como son. Estamos cubriendo sus espaldas, y mi administración va a continuar luchando para que estén protegidos y seguros, como corresponde”, indicó hoy el presidente a través de un comunicado.

La ley deberá aún ser debatida ante el pleno de ambas cámaras en el Congreso de la Florida antes de ir a votación.

SEGUIR LEYENDO