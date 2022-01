Wall Street terminó el día con ganancias impulsado por las empresas tecnológicas y los mensajes positivos de la Fed

Una señal de la calle Wall Street se ve en el distrito financiero de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Los índices de las acciones estadounidense cambiaron de tendencia el martes ante una recuperación de las empresas tecnológicas, mientras que los inversores se sintieron cómodos con el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no entregó grandes sorpresas.

Las acciones cerraron al alza en el martes ya que las empresas tecnológicas se recuperaron tras una pérdida inicial. De acuerdo al cierre preliminar, el Promedio Industrial Dow Jones subió 186,58 puntos, o un 0,52%, a 36.255,45 puntos; el S&P 500 ganó 42,48 puntos, o un 0,93%, a 4.713.61 unidades, y el Nasdaq Composite avanzó 208,85 puntos, o un 1,41%, a 15.153,89 puntos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 1,74%. El rendimiento de los bonos ha subido mucho desde principios de año. Los inversores prevén que los tipos de interés subirán en los próximos meses, ya que la Reserva Federal pasa de estimular la economía a luchar contra la inflación.

Powell dijo que los planes del banco central para endurecer la política monetaria este año no estaban socavando el empleo sólido en una economía que “ya no necesita ni quiere” un estímulo masivo.

El índice S&P 500 rompió una caída de cinco días, mientras que el Nasdaq extendería las ganancias del lunes, ya que las grandes acciones tecnológicas subieron tras verse golpeadas por el aumento en los rendimientos de los bonos.

Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron, con áreas de gran crecimiento como tecnología y servicios de comunicación entre los de mejor desempeño.

Empresas como Apple Inc. , Amazon.com Inc. , Microsoft Corp, Tesla y Meta Platforms Inc. llegaban a ganar hasta un 2 por ciento.

"La reacción que estamos teniendo hoy es un reflejo de cosas que ya sabemos", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York.

Los mercados de acciones han sido golpeados desde el comienzo de este año después de que las minutas de la reunión de diciembre de la Fed señalaran un aumento antes de lo esperado en las tasas de interés debido a las crecientes presiones inflacionarias.

(Con información de Reuters)

