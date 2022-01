Los docentes de Chicago forzaron el regreso a las clases virtuales y las autoridades alertan que es desastroso para la salud mental de los niños

La escuela pública Jungman en Pilsen, Chicago, donde este miércoles los niños no pueden asistir por una vitación de última hora del sindicato de docentes (REUTERS/Eileen Meslar)

Los líderes de las Escuelas Públicas de Chicago cancelaron clases el miércoles después de que el sindicato de maestros votara para cambiar al aprendizaje remoto debido al aumento en los casos de COVID-19, el último desarrollo en una batalla cada vez mayor sobre los protocolos de seguridad pandémica en el tercer distrito más grande del país.

Aunque las autoridades escolares de Chicago han rechazado un regreso a la instrucción remota en todo el distrito, diciendo que es desastroso para el aprendizaje y la salud mental de los niños, el sindicato argumentó que faltan los protocolos de seguridad y que tanto los maestros como los estudiantes son vulnerables.

La acción del Sindicato de Maestros de Chicago, aprobada por el 73% de los miembros, pidió instrucción remota hasta que “los casos disminuyan sustancialmente” o los líderes sindicales aprueben un acuerdo de protocolos de seguridad con el distrito. Los miembros del sindicato recibieron instrucciones de intentar iniciar sesión en los sistemas de enseñanza el miércoles, pero no se distribuyeron dispositivos a los estudiantes antes de las votaciones del sindicato, que se anunciaron justo antes de las 11 pm del martes.

“Esta decisión se tomó con gran pesar y un enfoque singular en la seguridad de los estudiantes y la comunidad”, dijo el sindicato en un comunicado.

Sin embargo, los funcionarios del distrito culparon al sindicato por la cancelación tardía y dijeron que a pesar de las medidas de seguridad, incluida una alta tasa de vacunación de maestros, “nuestros maestros no están dispuestos a presentarse a trabajar”.

Los docentes votaron por dar clases virtuales, pero los alumnos no han recibido el material necesario, alertan las autoridades (REUTERS/Brendan O'Brien.)

“Estamos profundamente preocupados por esta decisión, pero aún más preocupados por su impacto en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y familias”, dijo el distrito en un comunicado.

El estado de la instrucción durante el resto de la semana permaneció en el limbo, mientras que los líderes del distrito dijeron que un plan para “continuar el aprendizaje de los estudiantes” llegaría más tarde el miércoles. Los funcionarios escolares consideraron la acción sindical como un “paro laboral” y dijeron que aquellos que no se reportaran a las escuelas el miércoles no serían compensados. El año pasado, durante un debate similar, el distrito castigó a los maestros que no asistían a las escuelas .

Los temas polémicos en el distrito de aproximadamente 350,000 estudiantes incluyen métricas que desencadenarían el cierre de escuelas. El distrito propuso pautas para el cierre de escuelas individuales, diciendo que las medidas de seguridad como las máscaras requeridas, la disponibilidad de vacunas y una ventilación mejorada hacen que las escuelas se encuentren entre los lugares más seguros para los niños. Pero el sindicato ha propuesto métricas para el cierre de todo el distrito, citando riesgos para estudiantes y maestros.

Los estudiantes regresaron a clases el lunes después de un receso de invierno de dos semanas con infecciones por COVID-19 y hospitalizaciones impulsadas por la variante omicron en niveles récord. Los distritos escolares de todo el país se han enfrentado al mismo problema , y la mayoría ha optado por permanecer abiertos.

Si bien el sindicato ha caracterizado su acción como una forma de obtener mejores protocolos de seguridad en las escuelas, los líderes del distrito lo llamaron un “paro ilegal del trabajo”. En enero pasado tuvo lugar una feroz batalla por problemas similares que causaron un comienzo accidentado en el regreso del distrito a la instrucción en persona después de ir por primera vez a distancia en marzo de 2020.

REUTERS/Bing Guan

El director ejecutivo de las escuelas, Pedro Martínez, dijo que los edificios permanecerían abiertos para los administradores, el personal y los “servicios esenciales”, pero no la instrucción para los estudiantes en el distrito que es mayormente de bajos ingresos, afroamericanos y latinos. Los funcionarios del distrito dijeron que las escuelas ofrecerían servicio de alimentos de 9 am a 12 pm y que las pruebas de COVID-19 continuarían según lo programado, pero que se cancelarían las actividades extracurriculares. El distrito también proporcionó una lista de sitios de la ciudad con guarderías disponibles.

En respuesta a las preocupaciones del sindicato, el distrito dijo que ha proporcionado 200.000 máscaras KN95 a los maestros, que permitiría a las escuelas traer de vuelta las preguntas de detección de salud diarias para los estudiantes y los visitantes del edificio que se requirieron el año académico pasado, y que detallaría las métricas para el cierre de escuelas individuales. Por ejemplo, el distrito dijo que cambiaría al aprendizaje remoto en una escuela primaria si el 50% de sus aulas tuvieran instrucciones para aislar o poner en cuarentena a más del 50% de sus estudiantes.

El sindicato, con aproximadamente 25.000 miembros, había buscado las mismas métricas para cerrar escuelas en un acuerdo del año pasado, que expiró antes de que comenzara el nuevo año escolar. Eso incluye una pausa de dos semanas en todo el distrito sobre el aprendizaje presencial si la tasa de positividad de la prueba COVID-19 en toda la ciudad aumenta durante siete días consecutivos, por ejemplo.

Los líderes sindicales dijeron que se necesitaban más protocolos de seguridad y que el aumento de COVID-19 estaba causando escasez de personal. El distrito dijo que aproximadamente el 82% de sus aproximadamente 21.600 maestros se presentaron a trabajar este lunes, más bajo de lo habitual, pero que las clases fueron cubiertas por maestros sustitutos y otro personal.

Aproximadamente 100.000 estudiantes y el 91% de sus más de 47.000 empleados en el distrito están vacunados, según el distrito.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: