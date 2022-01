El secretario de Defensa de Estados Unidos dio positivo por COVID-19

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha anunciado que ha dado positivo en COVID-19 tras detectar síntomas leves de la enfermedad y ha dicho que retomará su actividad de forma telemática mientras realiza una cuarentena de cinco días.

“Esta mañana di positivo por COVID-19. Solicité la prueba hoy después de mostrar síntomas mientras estaba en casa. Mis síntomas son leves y estoy siguiendo las instrucciones de mi médico”, ha dicho Austin en su perfil oficial de Twitter, que estaba disfrutando de sus vacaciones.

Asimismo, ha declarado que su actividad no se paralizará, ya que planea asistir virtualmente a las reuniones programadas y ha anunciado que el personal sanitario ya ha empezado a rastrear a todos sus contactos cercanos.

“Mi último encuentro con el presidente (Biden) fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzaran mis síntomas. Di negativo esa misma mañana. No he estado en el Pentágono desde el jueves, donde me reuní brevemente y solo con algunos miembros del personal”, ha aclarado.

Austin, con la vacunación completa y la dosis de refuerzo, que la recibió a principios de octubre, ha dicho que el haberse vacunado “ha hecho que la infección sea mucho más leve de lo que hubiera sido” en el caso de no tener la pauta.

“Las vacunas funcionan y seguirán siendo un requisito médico militar para nuestra fuerza laboral. Sigo animando a todos los que cumplen los requisitos para recibir una vacuna de refuerzo a que se la pongan”, ha subrayado.

Biden junto a Lloyd Austin

Estados Unidos está experimentando “un aumento casi vertical” en los casos de coronavirus a medida que la variante Ómicron avanza, pero el pico de contagios puede estar a solo unas semanas, manifestó este domingo el principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia, Anthony Fauci.

“Definitivamente estamos en medio de un aumento muy severo de casos”, sostuvo el jefe epidemiólogo del Gobierno norteamericano en el programa This Week, de la cadena ABC, y acotó que la tasa de infección en aumento es “realmente sin precedentes”.

Con la variante Ómicron arrasando en todo el mundo, se reportaron más de 440.000 nuevos casos de covid-19 en Estados Unidos el viernes, casi 200.000 más que durante un pico en febrero pasado.

Pero Fauci sostuvo que la experiencia de Sudáfrica, donde la cepa se detectó por primera vez a fines de noviembre y alcanzó su punto máximo rápidamente para luego disminuir casi con la misma rapidez, ofrece algo de esperanza.

Entretanto, el secretario de Educación de EEUU, Miguel Cardona, aseguró este domingo que pese al aumento de los casos de covd en el país, el objetivo es mantener los colegios abiertos para que los estudiantes asistan en persona, aunque reconoció que puede haber algunos problemas en el inicio del año debido al aumento de casos de covid-19.

“Hemos sido muy claros: nuestra expectativa es que las escuelas estén abiertas a tiempo completo para que los estudiantes acudan en persona. Recordamos el impacto de los cierres de colegios del pasado año”, señaló Cardona en una entrevista en la cadena televisiva Fox.

No obstante, Cardona reconoció que puede haber problemas “especialmente esta semana” cuando los estudiantes tienen previsto regresar a las clases tras las vacaciones navideñas.

En concreto, indicó que los últimos datos apuntan a que entre el 5 % y 10 % de los empleados de los colegios han reportado que no podrán acudir a los centros educativos por estar contagiados el lunes.

Cardona insistió en la efectividad de las vacunas, disponibles en el país para los mayores de 5 años, al remarcar que allí donde las “tasas “de vacunación son elevadas, hay menos alteraciones” en las escuelas.

Varios distritos escolares de EEUU, de hecho, han retrasado unos días el regreso a las clases para que todos los estudiantes y profesores se sometan a test antes de la vuelta al colegio.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: