Caribe: le negaron el desembarque a otro crucero que tiene un brote de COVID-19

La compañía de cruceros sostuvo que necesitan "alcanzar una solución viable" junto con los CDC y otras autoridades de salud (Foto: EFE/Eduardo Sánchez)

Un crucero de la empresa Carnival que salió el sábado pasado del puerto de Miami rumbo al caribe sur tuvo un brote de contagios de COVID 19, presuntamente de la variante Ómicron que se está contagiando entre personas vacunadas.

La compañía se negó a dar un número exacto de infectados, aclarando solamente en un comunicado que se trataba de un “pequeño grupo”, pero confirmaron que en el barco hay 2.497 pasajeros y 1.112 empleados a bordo. Más del 90% estaban vacunados contra el COVID-19. Dentro de la embarcación les realizaron pruebas a quienes presentaron síntomas o estuvieron en contacto directo con alguien contagiado. Esas personas se encuentran aisladas dentro del crucero.

“Estamos trabajando muy cerca de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) y con las autoridades sanitarias de todos los puertos que visitamos. Algunos destinos tienen recursos médicos limitados y están enfocados en manejar su propia respuesta a la variante Ómicron”, explicaba Carnival en un comunicado.

Es por eso que las islas de Bonaire y Aruba le dijeron que, pese a estar previsto, el crucero no podría desembarcar en sus puertos. El plan es que pasaran el miércoles en Bonaire y el jueves en Aruba.

El crucero es un paseo de ocho días que regresa a Miami el domingo después de navidad. El último destino en el que pudieron desembarcar fue Curaçao el martes de esta semana. Hoy están arribando a Republica Dominicana donde por el momento no impusieron ninguna restricción. De todas maneras solo pueden bajar las personas que no se han contagiado.

Se trata del tercer crucero que en las últimas semanas ha salido del sur de la Florida y ha tenido algún tipo de brote de COVID 19. El primero fue el miércoles de la semana pasada cuando el barco Odyssey of the Seas, de Royal Caribbean, confirmó que 55 personas a bordo estaban contagiadas. Luego, el pasado sábado, el crucero Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, anunció que a bordo tenían 48 personas infectadas.

Si bien porcentualmente siguen siendo pocos los que se contagian dentro de un crucero, con la llegada de la variante Ómicron empezaron a escucharse más casos de casos a bordo (la industria se reactivó en Estados Unidos a mitad de año). Para subir a un crucero las personas deben demostrar que están vacunadas contra el virus. Mientras la variante predominante era la Delta, esto era suficiente para controlar los brotes de contagio. Con Ómicron, la situación parece haber cambiado.

Carnival ofreció 100 dólares por habitación en compensación a los días que los pasajeros no podrán pasar en los destinos. Algunos pasajeros no estaban contentos al respecto y lo hicieron saber en redes sociales. En el caso de los cruceros de Royal Caribbean la compensación ha sido más generosa. En algunos casos incluso devolviendo la totalidad de lo pagado por el viaje.

