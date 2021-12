Un estudiante de 20 años murió en Las Vegas tras una pelea amateur de boxeo, la policía lo considera homicidio pero no presentará cargos

Nathan Tyler Valencia murió en un combate de boxeo benéfico con apenas 20 años.

Un estudiante de la Universidad de Nevada en Las Vegas (Estados Unidos) murió durante un combate de boxeo benéfico organizado por su fraternidad a causa de fuertes lesiones en la cabeza.

De acuerdo con el director de la agencia reguladora de boxeo de Nevada dicho combate no estaba autorizado por la Comisión Atlética del estado, pero que será investigado.

La pelea que ocasionó la muerte de Nathan Tyler Valencia fue declarada como un homicidio y pese a que el presidente de la Comisión Atlética Stephen Cloobeck pidió la intervención de la policía para estudiar el caso, estos afirmaron que no se espera presentar cargos criminales.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas reconoció por separado que el forense del condado de Clark dictaminó que la muerte de Valencia fue un homicidio, pero dijo que no se esperan cargos criminales.

“Aunque la muerte del señor Valencia es trágica, las circunstancias que rodearon su muerte no son criminales y no se presentarán cargos”, dijo el departamento en un comunicado.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, el funcionario electo con jurisdicción para presentar cargos, no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press.

Los abogados Ryan Zimmer y Nick Lasso, en representación de los padres de Valencia, Cynthia y Michael Valencia de Las Vegas, se comprometieron a “cooperar plenamente y compartir cualquier información necesaria” para la investigación de la Comisión Atlética.

Nathan Tyler Valencia con su novia.

“Haremos responsables a los responsables de la muerte de Nathan y nos aseguraremos de que esto nunca le suceda a otro hijo, hija o miembro de esta comunidad”, dijeron.

Nathan Valencia, de 20 años, murió el 23 de noviembre por un traumatismo craneoencefálico de fuerza contundente, dijo la oficina del forense. Participó en un combate de boxeo de caridad el 19 de noviembre patrocinado por la fraternidad autorizada por la escuela Kappa Sigma para recaudar fondos para Center Ring Boxing, un gimnasio del área de Las Vegas que entrena a jóvenes con problemas.

Zimmer y Lasso dijeron que los testigos les dijeron que no había paramédicos ni personal médico en el evento y que los participantes en los últimos años quedaron inconscientes y “requirieron atención hospitalaria”.

Los abogados dijeron que no estaba claro si el hombre no identificado que se desempeñó como árbitro de la pelea de Valencia tenía entrenamiento profesional, y alegaron que fue grabado en video bebiendo antes de las peleas.

“Es inaceptable que la persona a cargo de hacer cumplir las reglas de combate con la autoridad para detener una pelea se vea afectada”, dijeron los abogados.

Cloobeck dijo que el evento, que es reconocido por UNLV y ha recaudado fondos de caridad durante años, no fue autorizado por el estado.

La Comisión Atlética, como regulador de lo que la ley estatal llama “concursos y exhibiciones de combate sin armas”, habría supervisado las promociones, los permisos, los pesajes, los requisitos de los árbitros y los seguros. Se habría requerido atención médica en el lugar.

La policía de Las Vegas dijo el lunes que los investigadores “no encontraron información de que haya algún delito por parte del lugar” y remitieron las preguntas a la Comisión Atlética.

La muerte de Nathan Tyler Valencia fue catalogada como homicidio por la autoridad forense pero la policía decidió no presentar cargos criminales.

“Para ser claros”, dijo Cloobeck el martes, “la Comisión Atlética del Estado de Nevada no tenía jurisdicción para este evento o cualquier evento pasado que se relacione con esto. Eso no significa, después de nuestra investigación, que podamos tener jurisdicción en el futuro”.

“Esto es una tragedia. Esto es un homicidio, como expresó el forense. Este es un evento que Metro necesita investigar a fondo como un homicidio”, dijo.

Cloobeck dijo que cree que la UNLV, el presidente de la universidad, la Junta de Regentes del estado, “todos tienen algunas explicaciones que hacer” y que los investigadores deberían analizar por qué los paramédicos o el personal médico no estaban en el ring.

El presidente de la UNLV, Keith Whitfield, dijo en un comunicado el viernes que el campus lamentó la muerte de Valencia y los administradores planearon una revisión para “determinar cómo los eventos fuera del campus como estos pueden ser lo más seguros posible”.

