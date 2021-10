Wall Street volvió a cerrar con nuevos récords impulsado por los buenos resultados financieros de las empresas

Agentes de Bolsa realizan su trabajo en el parqué de Nueva York (Foto: Reuters)

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron el martes con leves subidas y tanto el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron récords, pero las ganancias se vieron atenuadas por una caída de las acciones de Facebook tras sus resultados trimestrales.

Facebook Inc. fue el mayor lastre para el S&P 500 y el Nasdaq, después de que la empresa advirtió de que los nuevos cambios en materia de privacidad de Apple Inc. pesarán sobre su negocio digital.

“Facebook tiene otros problemas, ciertamente el informe de ganancias no fue tan estelar”, dijo Ken Polcari, socio gerente de Kace Capital Advisors en Boca Ratón, Florida.

“Luego se acumulan las cuestiones con la denunciante: lo que sabían, lo que no sabían, cómo se posicionaron para beneficiarse a sí mismos, incluso con riesgos para los niños y las personas que usan la plataforma. Eso va a ser una especie de lastre”, agregó.

Sin embargo, el índice de referencia S&P marcó un nuevo máximo impulsado por acciones de gran capitalización. Nvidia Corp avanzó a un récord, mientras que Amazon.com Inc y Apple también subieron. El apoyo vino también de un avance de United Parcel Service Inc y una subida de General Electric Co tras sus resultados trimestrales.

Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 7,76 puntos, o un 0,17%, a 4.574,13 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 9,01 puntos, o un 0,06%, a 15.235,72. El Promedio Industrial Dow Jones subió 13,03 puntos, o un 0,04%, a 35.754,18 unidades.

Se espera que los beneficios de las empresas del S&P 500 crezcan un 35,6% interanual en el tercer trimestre, pero los participantes en el mercado evalúan cómo las empresas están sorteando los cuellos de botella de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y las presiones inflacionistas.

“(El mercado) se está cansando. Se adelantaron a las ganancias porque todo el mundo espera que sean buenas y sólidas, y lo son (...) pero el mercado me parece ahora cansado y muy arriba”, dijo Polcari.

Tanto el Dow Jones como el S&P 500 habían alcanzado nuevos récords al cierre el lunes.

“No sé si llegaremos al final de la semana próxima sin una caída”, comentó Art Hogan, de National Securities, “pero por ahora los inversores ven las dificultades de aprovisionamiento como temporales y el aumento de la demanda como el catalizador de futuros resultados”.

