Wall Street perdió las ganancias de la mañana y volvió a cerrar en negativo a la espera de la temporada de resultados de empresas

Imagen de archivo de una señal de Wall Street al exterior de la Bolsa de Nueva York (Foto: Reuters)

Las acciones renunciaron a las ganancias iniciales y terminaron a la baja en Wall Street el lunes. La mayoría de los sectores terminaron en rojo, liderados por las empresas tecnológicas y los bancos.

El S&P 500 perdió un 0,7%. El promedio industrial Dow Jones también cayó un 0,7% y el Nasdaq un 0,6%. Las empresas energéticas aguantaron mejor que el resto del mercado, ya que el precio del crudo subió un 1,5%, hasta superar los 80 dólares por barril. La negociación de bonos estuvo cerrada por la festividad del Día de la Raza.

Los inversores están pendientes del inicio de los informes de resultados de las empresas esta semana. La temporada de resultados corporativos inicia esta semana con los reportes de JPMorgan Chase & Co el miércoles; de Bank of America Corp, Morgan Stanley y Citigroup Inc el jueves y de Goldman Sachs Group Inc el viernes.

Los precios del petróleo WTI de Estados Unidos anotaron un aumento de 3% hasta máximos de siete años, debido a las previsiones de una mayor inflación porque la crisis de energía que está afectando a grandes economías no mostraba señales de amainar.

”Parece que tendremos esta inflación por algún tiempo”, dijo Joshua Mahony, analista senior de mercados de IG.

“Cualquier resultado por debajo de las expectativas posiblemente será por problemas en las cadenas de suministros, porque no es posible obtener suficientes productos para los consumidores, ya sea porque estén en el lugar equivocado o esperando en los puertos”, dijo Robert Pavlik, gestor de portafolios de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.

Analistas esperan en promedio un aumento de 29,6% interanual en las utilidades de las empresas que cotizan en el S&P 500 durante el tercer trimestre, según datos de IBES de Refinitiv provistos hasta el viernes, por debajo del crecimiento de 96,3% en el segundo trimestre.

Los principales índices de Wall Street sumaron importantes ganancias la semana pasada, si bien los inversores aún esperan que la Reserva Federal comience su reducción gradual de estímulos monetarios al final del año.

(Con información de AP y Reuters)

En desarrollo