El papa Francisco afirmó que no hay que hacer política con la eucaristía de los funcionarios electos

El papa Francisco habla con la prensa a bordo del vuelo de Alitalia que lo lleva desde Bratislava, Eslovaquia, a Roma, Italia (Foto: Reuters)

Recuperado ya de su cirugía, el papa Francisco ha vuelto a viajar. Y como es costumbre, desde el avión rumbo a Eslovaquia, habló con la prensa. Sus palabras, a diez mil metros de altura sobre el viejo continente, están resonando fuerte en Estados Unidos.

Y es que en el gigante norteamericano hay una gran polémica entre los arzobispos acerca de qué postura tomar con respecto al presidente Joe Biden. Por un lado, es el segundo presidente católico en la historia del país. Por el otro, apoya el acceso al aborto. Esto genera tantas opiniones como líderes hay en la iglesia. Desde aquellos que quieren excomulgarlo hasta los que lo ven como la nueva luz del catolicismo en norteamérica.

El Papa Francisco dijo hoy que los obispos católicos deben ser ministros de fe de los políticos que apoyan la legalidad del aborto “con compasión y ternura”, sin condenarlos y advirtió que la política no debe entrometerse con la comunión.

Cuando uno de los periodistas a bordo del avión que trasladaba al Papa preguntó concretamente por el debate en Estados Unidos, que ha generado la creación de un documento que aún se desconoce pero que se sabe desincentivaría a políticos como Biden a comulgar, la respuesta no fue del todo concreta.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con personas a las afueras de St. Joseph en la iglesia católica Brandywine, en Wilmington, Delaware (Foto: Reuters)

Sin decir si estaba o no de acuerdo con el documento, porque aclaró que no conocía en profundidad su contenido, indicó que la política debe ser dejada de lado pero remarcó que nadie debe comulgar si no se está alineado con la doctrina de la iglesia. Acto seguido, recordó que para la Iglesia católica el aborto es un homicidio. Alejándose de la controversia del aborto, el Papa citó los casos de una persona de religión judía a quien un ministro católico no debería darle la eucaristía.

El santo padre además aprovechó la ocasión para recordar la vocación pastoral que deben tener los miembros de la iglesia. Según dijo, lo más importante es que los curas y obispos respondan de manera pastoral y no política a cualquier problema que se les presente delante. Afirmó que siempre deben procurar usar “el estilo de Dios” para acompañar a aquellos que tienen fe “de manera cercana, con compasión y con ternura”.

“¿Qué deben hacer los pastores? Pues ser pastores, no ir por allí condenando y condenando”, agregaba Francisco.

Con las palabras del Papa queda claro que su intención es que la iglesia católica de los Estados Unidos no excomulgue al presidente del país, aunque algunos creen que es imposible no hacerlo si, como también dijo Francisco, no se puede dar la eucaristía a quienes no siguen la doctrina de la iglesia.

Meses atrás, Biden habló por única vez del tema y confirmó que no tiene ninguna intención de dejar de asistir a misa y comulgar. Además, el párroco de la iglesia a la que asiste el primer mandatario en la capital del país declaró públicamente que siempre va a recibir a Biden y a su familia, y que la idea de negarle la comunión le parece ridícula.

