Estados Unidos y la UE acordaron profundizar su alianza contra el crimen transnacional

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y la comisaria europea de Migración e Interior, Ylva Johansson, se reunieron este jueves en Washington para profundizar la alianza bilateral en el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo.

En su primer encuentro reafirmaron su compromiso para fortalecer la colaboración frente a “amenazas comunes” como el terrorismo internacional, el extremismo violento doméstico y el crimen cibernético, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Por último, acordaron relanzar el diálogo entre EEUU y la Unión Europea (UE) para “asegurar la protección y seguridad de los ciudadanos en ambas jurisdicciones”.

Washington y Bruselas buscan pasar página a las tensiones generadas durante el Gobierno del ex presidente Donald Trump (2017-2021), quien puso a prueba la alianza transatlántica con críticas constantes a los socios europeos.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland

Trump llegó a calificar a la Unión Europea (UE), uno de los aliados históricos de EEUU, como un “rival” del país.

“Bueno, creo que tenemos muchos rivales. Considero que la Unión Europea es un rival, lo que nos hacen en el comercio. No lo pensarías sobre la Unión Europea, pero es un rival”, señaló Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CBS desde su club de golf en Turnberry (Escocia, Reino Unido) en 2018.

El entonces presidente norteamericano apuntó, además, que Rusia “es adversario en ciertos aspectos” y que China es un “adversario económicamente”.

“Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos “, aclaró el atípico ex gobernante en esa entrevista.

Por esos y muchos otros comentarios, Trump elevó la tensión con países y regiones consideradas socias de Estados Unidos, como la propia UE, Canadá y México, especialmente en materia comercial.

La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson (FOTO: REUTERS)

De hecho, Durante el mandato del magnate norteamericano se decidió poner fin a la exención a los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la UE, Canadá y México, un movimiento que fue respondido con medidas similares por parte de los Gobiernos de esas regiones.

“Sabes que amo esos países (los de la UE). Respeto a los líderes de esos países. Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros, y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando su fracción”, criticó.

Después de la cumbre de la OTAN en 2018, Trump presumió de haber promovido el aumento de la inversión en defensa entre los miembros de la OTAN y afirmó que los aliados europeos y Canadá han “reforzado su compromiso” con el gasto militar “como nunca lo habían hecho antes”.

(Con información de EFE)

