Miami mantendrá la orden de uso obligatorio de mascarillas en escuelas pese a la presión del estado

Un niño en una escuela en Miami, Florida (Reuters)

Ante el alza de casos de COVID en todo el país, y particularmente en el estado de Florida, el reinicio de las clases a modo presencial se ha convertido en una preocupación para muchos. Como medida de precaución, varios distritos escolares -incluido Miami-Dade- determinaron que en sus escuelas es obligatorio el uso de máscaras para estudiantes y personal.

Pero el estado de Florida, y en particular su gobernador, tiene una cruzada personal contra la obligatoriedad de uso de máscaras. En más de una ocasión, el gobernador Ron DeSantis ha dicho que la decisión de que los estudiantes usen máscaras debe ser de los padres, y no de las autoridades de las escuelas. Esta semana, dos distritos escolares que impusieron el uso obligatorio de máscaras, Broward y Alachua, recibieron un recorte en los fondos para sus sueldos como consecuencia de no seguir el mandato estatal.

Los representantes de las escuelas públicas de Miami-Dade, que representan el cuarto distrito más grande del país, le enviaron una carta al departamento de educación de la Florida en la que aseguraban que la administración del gobernador DeSantis está violando la constitución estatal al tratar de impedir que los distritos escolares decidan sus propias políticas con respecto al uso de máscaras. La carta fue firmada por el superintendente de escuelas, Alberto Carvalho y la presidente de la junta escolar, Perla Tavares Hantman.

Florida, donde la variante Delta ha disparado la pandemia, ha sido el punto focal de un debate nacional sobre el mandato de uso de máscaras en las escuelas. EFE/Etienne Laurent/Archivo

La carta llega en respuesta a la exigencia del comisionado de educación estatal, Richard Corcoran, que pidió el pasado viernes que los distritos pongan por escrito sus razones para adoptar distintas políticas de uso de máscaras antes del miércoles a las 5 de la tarde.

“Esta claro que la junta escolar tiene un interés enorme en controlar la expansión de un virus que puede ser mortal, como lo es el COVID-19. Por lo tanto, la junta escolar, basándose en la recomendación médica y en lo dicho por los expertos en salud pública, ha hecho valer su deber de proteger las vidas y la salud de nuestros estudiantes y empleados a través de las medidas menos restrictivas posibles”, se detalla en la carta.

Miami-Dade tiene una población estudiantil de más de 304 mil menores. Hasta el momento, si bien se han registrado contagios en las dos semanas desde que comenzara el ciclo lectivo 2021-2022, no se han dado grandes focos de contagios en las escuelas.

Sin embargo, esta semana, el distrito está de duelo por la muerte de maestros por COVID-19. Ninguno de los tres estaba vacunado contra el virus.

Se trata de Michael Thomas, profesor en la escuela secundaria William H. Turner Technical Arts, en el área de West Little River; Abe Coleman, profesor en la escuela primaria Coleman, en Liberty City; y Lillian Smith, maestra de primer grado de la escuela primaria Dr. William A. Chapman.

La Administración del presidente de EEUU., Joe Biden, anunció que ayudará financieramente a los distritos escolares que lleguen a ser sancionados por haber hecho obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los tres habían empezado el año lectivo el pasado 23 de agosto dando clases, pero muy pronto enfermaron y tuvieron que dejar el aula. No se ha reportado ningún contagio dentro de las escuelas a consecuencia de estos tres casos.

“La pérdida de cualquiera de nuestros empleados es una que se siente muy profundamente porque todos somos parte de la familia de las escuelas públicas de Miami Dade. Extendemos nuestros corazones y nuestros rezos a los seres queridos de aquellos cuyas vidas acabamos de perder”, decía Jackie Calzadilla, vocera de las escuelas públicas.

Desde el pasado 13 de agosto, 148 empleados y 72 estudiantes resultaron positivos de COVID-19 en las escuelas públicas de Miami-Dade, donde además de los más de 300 mil estudiantes, hay más de 52 mil empleados.

