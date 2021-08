Batalló adicciones y bulimia, dejó a su marido infiel por una medallista olímpica, y hoy es una bestseller adorada por Adele y Oprah

Glennon Doyle, autora bestseller estadounidense (SCOTT SHERRATT)

Glennon Doyle escribió tres memorias, y en cada una su vida parece completamente diferente. Quizás, porque lo es.

Hace una década, Doyle era una ama de casa, estaba casada con un hombre y era una bloguera cuya audiencia consistía principalmente de “mamis cristianas”. En el 2013 publicó Carry On, Warrior, que era básicamente una recopilación de sus posteos más populares de su blog Momastery, una oda a la rutina doméstica y al matrimonio. En pleno lanzamiento, se dio cuenta de que ese libro era una farsa: se enteró de que, mientras ella jugaba a ser la epítome de la madre y la esposa perfecta, su marido la engañaba repetidamente con otras mujeres.

Su segundo libro, Guerrera del amor (2016), contaba cómo Doyle había tomado esta experiencia devastadora y la reconvertía en una oportunidad transformativa. Iba a ser un éxito sobre cómo, a través del redescubrimiento, la paciencia, el diálogo y el amor, podía salvarse un matrimonio. Pero en el medio se enamoró de una mujer.

Durante un evento editorial en el que participaba durante el lanzamiento de esta segunda memoria conoció a Abby Wambach, una estrella de fútbol - exgoleadora de la selección femenina de los Estados Unidos-, campeona mundial y medallista olímpica: “De repente, una mujer está parada donde solía estar la nada. Ocupa toda la puerta, toda la habitación, todo el universo”.

“¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera cómo debías ser?” A los 39 años, Glennon Doyle, esposa, madre, escritora bestseller, comenzó ese día la aventura de volver a escuchar su propia voz, la misma que décadas de imperativos culturales, condicionamientos sociales y adicciones adormecedoras habían silenciado.

Así nació Indomable, su tercera memoria (publicada en español bajo el sello Urano) que vendió más de 1 millón de ejemplares en Estados Unidos y estuvo varias semanas en la lista de bestsellers del New York Times.

(Urano)

Este libro es la historia del torbellino que Doyle y su familia vivieron cuando conoció a quien es hoy su esposa. La autora, que ahora tiene 45 años, lo describe como “un grito de guerra” dirigido a todas las mujeres dispuestas a creer en sí mismas lo suficiente como para romper barreras, aceptar sus cuerpos, liberar sus instintos más sinceros y recuperar su yo más auténtico: su naturaleza indomable.

Oprah la nombró como una de las “líderes que están usando sus voces y talento para elevar a la humanidad”; Reese Witherspoon contó que su último libro está “repleto de fascinantes revelaciones sobre lo que implica ser una mujer hoy”; y Adele dijo: “¡Estoy tan lista para mí misma después de leer este libro! Es como si acabara de entrar en mi cuerpo por primera vez. ¡Uf! Cualquiera que tenga algún tipo de capacidad para realmente dejarse llevar y entregarse a sí mismo con cualquier tipo de deseo de aferrarse a la vida, hágalo “.

Pero Doyle no fue siempre precisamente lo que se dice “un ejemplo a seguir”. Un periodista se acercó, años atrás, a su padre y le dijo: “Debe estar muy orgulloso de su hija”. A lo que él le respondió: “Honestamente, estamos felices de que no esté en la cárcel”.

Es que esta historia cuenta con algún que otro traspié.

“Life is brutiful”, escribió en su primer libro con una palabra-pastiche que pretendía sintetizar que la vida es brutal y hermosa a la vez y que hay que vivir todos esos momentos al máximo, los buenos y los terribles.

Desde pequeña, creciendo en los suburbios de Washington DC, Doyle era “la chica linda”. Todos le decían a su madre lo hermosa que era, y pronto comenzó a ver a la belleza física como una responsabilidad. En Guerrera del amor, escribe sobre sus primeros episodios de bulimia: “Cada noche me llevo dos tazas a la cama, una llena de comida y otra para llenar con vómito. Dejo las tazas debajo de mi cama, y su hedor es un recordatorio constante para todos nosotros de que no estoy mejor”.

“Soy feminista, pero fui criada en una cultura sexista. Fui criada en un mundo que trató de convencerme a través de los medios, las organizaciones religiosas, los libros de historia y la industria de la belleza que los cuerpos de las mujeres valen menos que los de los hombres y que ciertos cuerpos de mujer (flaco, alto, joven) vale más que otros tipos de cuerpos de mujer”.

Luego de casi 10 años de luchar contra este trastorno alimentario, se internó en una clínica psiquiátrica. Estaba en su último año de secundario. Pero ese no fue el fin. Como cuenta en una charla TED del 2013, en la Universidad James Madison no era la única bajo las garras de esta enfermedad: “Hay tantas mujeres abiertamente bulímicas en mi hermandad que una tarde hacen un anuncio: ‘Cuando vomiten, por favor, usen la cadena del inodoro. No queda bien cuando la gente viene a la casa y hay vómito por todas partes’”.

“No se aceptan chicas gordas”, rezaban letreros en las fiestas en las que ella tomaba alcohol hasta perder el conocimiento y consumía cocaína.

“La adicción es un escondite al que van las personas sensibles”, relata. “Fui una niña extremadamente sensible; la adicción es donde iba a esconderme del riesgo, a esconderme del dolor, a esconderme del amor”.

Luego de graduarse, trabajó como maestra de tercer grado. En esa época, seguía tomando sin parar. No iba a trabajar porque perdía la noción del tiempo o estaba destruida después de una borrachera detrás de otra. Fue arrestada, según sus propias palabras, “sólo cinco veces”.

Junto a su esposa Abby Wambach, una estrella de fútbol, exgoleadora de la selección femenina de los Estados Unidos, campeona mundial y medallista olímpica

Más tarde, cuenta, encuentra paz gracias a la maternidad. Se convierte en una esposa ejemplar. Cría tres hijos, se dedica al blog, escribe su primer libro, descubre la infidelidad serial de su marido, escribe un segundo libro y se enamora, esta vez de una mujer. Y escribe un tercero.

Glennon Doyle es hoy una autora bestseller que recaudó más de 25 millones de dólares para personas necesitadas a través de su organización sin fines de lucro Together Rising. Considera a Oprah una maestra y amiga y tiene 1,7 millones de seguidores en Instagram. Fue invitada al podcast de Hillary Clinton; Elizabeth Warren le dijo: “Tú, en un momento de completa locura, eres una voz para recordarnos a todos que tenemos un centro, tenemos un corazón”; y la campaña de Joe Biden la reclutó para alcanzar a las mujeres de los suburbios -”Glennon es su caballero de brillante armadura”- describió un miembro del staff del ahora presidente de los Estados Unidos-.

La autora, que se describe a veces como una “oradora motivacional clínicamente deprimida”, acepta el término “líder” pero, como le confesó a The New Yorker, le escapa al término gurú: “Me gano la confianza de estas personas al escuchar sus necesidades diarias, y eso me fascina infinitamente. Un gurú es alguien que hace que la gente lo siga. Estoy tratando de que la gente se sienta más activa en sus propias vidas”.

No le gustan las etiquetas. Ya no sabe si se identifica como cristiana, algunas feministas no la aceptan del todo, y tampoco los grupos LGBT. “No soy lo suficiente gay para la comunidad gay”, afirma en una entrevista, y cuenta que recibe muchos comentarios negativos cuando se rehúsa a interpretar su vida hasta conocer a su esposa como años dentro del clóset. “Estoy acostumbrada a que ‘el otro lado’ me odie. Tomo todas esas críticas y las uso como medalla de honor”.

