Miami-Dade exigirá exámenes de COVID-19 semanales a todos los empleados que no estén vacunados

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade (Foto: REUTERS)

Los casos de COVID-19 van en aumento en todo el país y Florida en este momento es el lugar en el que se están registrando la mayor cantidad de casos. Exigir de manera obligatoria la vacuna no es una opción en este estado gobernado por el republicano Ron DeSantis, pero los gobiernos locales están buscando la manera de persuadir a sus empleados de que se inoculen.

Miami-Dade, el condado más densamente poblado de Florida y el que más afectado se ha visto por la pandemia, está teniendo un promedio de 1.500 nuevos casos de COVID-19 al día, y se espera que esta cifra vaya en aumento durante las próximas semanas.

Por determinación de la alcaldesa Daniella Levine Cava, a partir del próximo 16 de agosto el condado va a requerirle a todos los empleados públicos que no muestren voluntariamente la tarjeta de vacunación que se realicen la prueba del COVID-19 una vez a la semana.

“Esta política que estamos anunciando hoy nos ayudará a asegurar que estamos haciendo lo que nos corresponde para mantener un lugar de trabajo seguro y saludable. Además, demostrará que los empleados del condado están colaborando para que este virus no siga propagándose en la comunidad”, decía Levine Cava en rueda de prensa.

El condado tiene 29 mil empleados. La semana pasada realizaron una encuesta anónima voluntaria de la que participaron 5 mil empleados. Allí se determinó que más del 83% de ellos estaba vacunado.

“Llevamos meses trabajando para que el proceso de vacunación sea lo más exitoso posible en el condado, incluyendo entre nuestros propios empleados”, agregaba Levine Cava.

Además de esta política con los empleados, el condado está exigiendo desde hace una semana que todo aquel que ingrese a uno de sus edificios lleve una máscara puesta.

Como tercer medida en una semana, la alcaldesa Levine Cava, contrató como asesor en temas de COVID a Jared Moskowitz, el ex director estatal de la división de manejo de emergencias, que se encargó de supervisar la respuesta de la Florida ante la pandemia, con la distribución de máscaras, apoyo a hospitales y logística de vacunación. En el condado tendrá un rol similar a menor escala.

“Él ha ayudado al estado a superar algunos de sus peores momento de la pandemia, ahora nos asesorará acerca de nuestro programa de vacunación, nuestras pruebas y nuestra respuesta ante el COVID”, decía la alcaldesa mientras presentaba a Moskowitz.

Junto a Levine Cava, en la rueda de prensa se encontraba Carlos Migoya, presidente del sistema de salud Jackson, el conglomerado de hospitales públicos más grande de la región, perteneciente al condado de Miami-Dade. Jackson tiene unos 13 mil empleados, de los cuales unos 5.200 aún no se han vacunado.

Carlos Migoya, presidente y CEO de Jackson Health System

Para incentivar la vacunación entre sus empleados, Migoya anunció que todo aquel que no esté vacunado dentro de la empleomanía de Jackson deberá usar una máscara N95 en todo momento mientras esté puertas adentro en cualquiera de los edificios de los hospitales. No podrán sacarse la máscara ni siquiera para comer o beber, si están puertas adentro. Además, los empleados no vacunados no tendrán permitido el ingreso a los restaurantes y cafeterías de los hospitales.

“La medida durará mientras dure la pandemia”, aseguraba Migoya quien acuñó uno de los términos más celebres ante el nuevo pico de la pandemia en el sur de la Florida, al catalogarla como la pandemia de los no vacunados.

Aquellos empleados del sistema de salud Jackson que decidan vacunarse antes del 30 de septiembre recibirán un bono de 150 dólares como recompensa.

