Cómo es la mansión en Los Ángeles que puso en venta el medio hermano de Osama bin Laden por USD 28 millones

El medio hermano de Osama Bin Laden, Ibrahim Bin Laden, puso en venta su antigua mansión en Bel Air (Los Ángeles, California) por un valor de 28 millones de dólares.

La lujosa mansión fue construida en 1931, tiene unos 2.164 metros cuadrados, consta de siete dormitorios, cinco baños, y está ubicada en el 634 Stone Canyon Rd, una propiedad que abarca más de dos acres de tierra.

La mansión lleva 20 años abandonada, de acuerdo a Daily Mail, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en los que Al-Qaeda, organización liderada por Osama Bin Laden, estrelló dos aviones comerciales contra las Torres Gemelas en pleno centro empresarial de Nueva York.

La piscina esterna está bien conservada. Foto: www.zillow.com/homes

Ibrahim, que es el medio hermano mayor de Osama, compró originalmente la mansión estilo villa mediterránea en 1983 por solo $1.653.000 de dólares. Hoy, ese precio equivaldría aproximadamente a $ 5,5 millones de dólares gracias al 38 por ciento de la inflación. Pero además, los terrenos y propiedades en esa área se han valorado mucho más.

Hecha con paredes de concreto y pintado de un tono rosa chicle, la propiedad se encuentra a unas cuadras del famoso y lujoso Hotel Bel Air.

Tiene más de 2.164 metros cuadrados, siete cuartos y cinco baños. Foto: www.zillow.com/homes

Los vecinos de al lado incluyen dos de las casas más grandes y grandiosas del condado de Los Ángeles: una mansión de estilo Tudor de 10.972 metros cuadrados propiedad del empresario israelí Beny Alagem y otra de inspiración francesa de 13.106 metros cuadrados propiedad del magnate de las casas móviles Jeffrey Kaplan.

Ibrahim estaba de vacaciones en el extranjero en el momento de los ataques del 11 de septiembre y nunca regresó a los Estados Unidos debido a la notoriedad negativa asociada con su nombre.

La propiedad se extiende por tres acresFoto: www.zillow.com/homes

Debido a que nadie ha residido en la casa desde entonces, la propiedad parece haber sido olvidada con el tiempo.

Lo que una vez fue una exuberante vegetación ahora es superado por altas hierbas, mientras que las fuentes de piedra permanecen vacías y en ruinas.

Sin embargo, varias palmeras adornan el exterior de la residencia, mientras que una piscina y un spa sorprendentemente bien cuidados aparecen en la parte trasera. Según el aviso, el precio de la propiedad se basa en “solo el valor de la tierra”.

La casa tiene un linaje de prominentes propietarios anteriores, incluidos Arthur Freed, un famoso productor de la Golden Age de Hollywood, conocido por películas clásicas del cine como Cantando bajo la lluvia o El Mago de Oz.

La casa está siendo vendida en 28 millones de dólares y queda en uno de los lugares más exclusivos de Bel Air, en Los Ángeles California. Foto: www.zillow.com/homes

En los años 70, la mansión fue renovada por el llamado rey de Hollywood Regency, el arquitecto John Elgin Woolf.

Ibrahim supuestamente residía en la propiedad con su ex esposa, Christine Hartunian Sinay, una socialité de Los Ángeles con quien comparte a su hija Sibba Hartunian.

Mientras vivía en la finca, Ibrahim empleó ‘jardineros a tiempo completo, ayuda doméstica, choferes y seguridad privada’, según el libro más vendido de Steve Coll, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century (Los Bin Ladens: Una Familia Arabe en el Siglo Americano).

La casa pertenecía al hermano de Osama Bin Laden, Ibrahim, pero fue abandonada después del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Foto: www.zillow.com/homes

Él y Sinay finalmente se divorciaron y luego Sinay se casó y divorció de Jason Sinay, un músico de Los Ángeles e hijo de la fundadora de Fiji Water, Lynda Resnick.

Ibrahim alquiló la propiedad, y circulaban rumores de que se estaba utilizando para filmar películas porno.

Al igual que su hermano, Ibrahim es uno de los 56 hijos del magnate de la construcción de Arabia Saudita Mohammed bin Awad bin Laden, quien además tenía 22 esposas.

Los Bin Ladens eran una poderosa familia Árabe con negocios y muy buenas relaciones políticas en Estados Unidos. Foto: www.zillow.com/homes

El 2 de mayo de 2011, Osama fue abatido en el lugar donde se ocultaba en Abbottabad, Pakistán.

