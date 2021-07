Los propietarios de la torre Champlain de Miami ahora están en batalla con las aseguradoras

El trabajo de remoción de escombros de la torre Chjamplain, en Surfside

Probablemente, el desplome de la torre Champlain en la localidad balnearia de Surfside sea la peor tragedia en la historia del sur de la Florida. 98 personas fallecieron y cientos se han visto afectados.

Para los sobrevivientes, entre los muchos penares que les toca afrontar, ahora ha llegado la hora de lidiar con los seguros.

Algunas empresas de seguros están demorando los pagos. Otras ponen a terceros como intermediarios. State Farm, una de las empresas más grandes de seguros en el país, aún no decide si va a pagar o no. Al menos no hasta que haya una causa confirmada del derrumbe, un hecho que pudiera demorar largos meses. Por política de la empresa, jamás hace un pago si no hay una causa clara.

Según documentación trascendida en la prensa nacional, la aseguradora ha iniciado una investigación interna para determinar si les corresponde pagar a los damnificados. Un proceso que en el pasado se ha demorado años.

Así quedó el lugar donde solía estar ubicado el edificio Champlain Towers South, un mes después de su colapso, en Surfside (Florida, EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Una compañía, por el contrario, ya ha comenzado a distribuir pagos. Se trata de Universal Property and Casualty Insurance. Esta empresa tenía 42 unidades aseguradas en el edificio. El problema es que los primeros pagos los está haciendo directamente a los bancos que tenían hipotecas sobre las unidades (algo muy normal en los Estados Unidos), y no directamente hacia los propietarios.

Cada dueño de apartamento, o heredero, debe luchar con su compañía de seguro basado en sus propias pólizas. Estas batallas individuales serán clave porque la demanda colectiva, bajo el seguro del edificio, no los llevará a buen puerto.

La póliza del edificio no estaba bien hecha

Según la póliza del edificio, sólo le corresponde recibir 48 millones de dólares para poder reconstruir la torre. Esta suma no está ni cerca del costo real que tendría la reconstrucción. Según estimados en la industria, construir una torre en el sur de la Florida en este momento tendría un costo de al menos mil millones de dólares.

Según ha trascendido, serían 35 las familias que se encuentran sin hogar en este momento tras el derrumbe del edificio. La organización no gubernamental Global Empowerment Mission ha recaudado 370 mil dólares en donaciones hasta el momento, que se han utilizado para comprar comida y ropa para las víctimas, pagar por pasajes de avión para que familiares de otros estados llegaran a colaborar a Miami, y ahora dará dinero para depósitos para aquellos que tengan que rentar una vivienda para instalarse. La idea es seguir recaudando dinero para poder ayudar a estas familias a afrontar los gastos de alquiler durante los próximos meses.

Por su parte, las autoridades federales se han unido a las locales en la investigación para determinar la causa del derrumbe. Por el momento, se ha hablado de fallas estructurales en el edificio, pero no hay una versión oficial aún que indique de manera certera cuál es la causa de esta tragedia.

SEGUIR LEYENDO: