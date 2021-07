Tres jóvenes descubrieron que salían con el mismo hombre: lo botaron y tomaron una resolución increíble

Las jóvenes se conocieron por la razón más inesperada, todas tenían al mismo novio Foto: (Instagram The BAM Bus)

Abi Roberts (de 19 años), Bekah King (de 18) y Morgan Tabor (de 21) tenían más en común de lo que imaginaron, y lo descubrieron de una forma totalmente inesperada ya que compartían al mismo novio sin saberlo.

En lugar de sentirse tristes o enojadas estas tres jóvenes decidieron comprar un autobús escolar de hace 30 años, lo repararon en poco más de dos meses y se fueron de vacaciones en él, ya que descubrieron que tenían intereses muy similares, donde no encajaba el infiel sujeto.

Abi Roberts tiene su casa en Salt Lake City, mientras que Bekah King, y Morgan Tabor, viven en Boise, dijeron que decidieron que la mejor manera de sobrellevar la situación era seguir adelante y qué mejor que apoyarse y divertirse juntas en los lugares más bellos de Estados Unidos.

“Creo que a simple vista mucha gente piensa que lo estamos haciendo por despecho o venganza (contra su ex). Pero no, estamos auténticamente siguiendo nuestros sueños, aprovechando las oportunidades y estamos entusiasmadas con despertar un un nuevo lugar cada día al disfrutar de la naturaleza”, dijo Roberts a The Salt Lake Tribune.

Cuando se contactaron descubrieron que tenían mucho en común, además del infiel novio, y decidieron irse de vacaciones juntas Foto: (Instagram The BAM Bus)

La inesperada amistad del trío comenzó en diciembre pasado alrededor de las vacaciones, cuando Tabor tuvo sospechas hacia su novio, con quien había formalizado tras haber salido intermitentemente por varios años.

Descubrió a su novio de 20 años, quien vive en su misma calle en Boise, enviaba mensajes de texto a varias mujeres y recibía comentarios demasiado familiares en sus publicaciones en las redes sociales.

Las tres compraron un autobús y han recorrido el campo, lagos y lagunas hermosas, además de acampar y divertirse Foto: (Instagram The BAM Bus)

Por lo que buscó a una de estas chicas en Instagram y descubrió que tenía varias fotos con él en forma romántica, la contactó y ella quedó igualmente atónita, explicó a The Washington Post. Las dos investigaron más y encontraron a Roberts, una estudiante y artista de la Universidad Estatal de Utah cuyo nombre vieron en las cuentas de redes sociales de su ocupado novio.

“Cuando Morgan se puso en contacto conmigo, fue el sentimiento más loco de todos”, dijo Roberts, quien había estado saliendo con su novio Boise desde Halloween el año pasado en una relación que ella creía era exclusiva.

Planean seguir de vacaciones hasta que el dinero se les acabe Foto: (Instagram The BAM Bus)

“Este hombre literalmente durmió en mi casa la noche anterior, me dio un beso de despedida y dijo que estaba conduciendo de regreso a Boise (desde Utah])para visitar a su familia”, dijo.

La confrontación

Tabor inició largas conversaciones por FaceTime con Roberts, en una de ellas el novio de ambas llegó a casa de la primera chica, quien decidió darle la sorpresa.

Las tres aman la naturaleza y la disfrutan al máximo Foto: (Instagram The BAM Bus)

“Mira aquí, hice nuevas amigos, le dije. Ver su quijada caer cuando vio con quién estaba hablando en FaceTime fue el momento más cinematográfico de la historia”, dijo Tabor a TWP.

Pese a quedar en evidencia él trató de justificarse e intentó convencerlas de que no había nada de malo en salir con más de una mujer a la vez, pero ninguna de los dos le dio la razón, dijo Roberts.

E el mejor viaje de sus vidas, han señalado Foto: (Instagram The BAM Bus)

Tras correrlo de sus vidas siguieron investigando y encontraron que salía demás con al menos seis mujeres más, una de ellas era King, quien comenzó una relación con él en 2020.

“Apenas dos horas después de que Morgan y Abi lo confrontaron, me estaba enviando un mensaje pidiendo pasar el rato”, dijo King, quien trabaja como recepcionista médica.

Documentan en su Instagram los paradisíacos lugares que visitan Foto: (Instagram The BAM Bus)

“Hicimos mucho procesamiento de trauma y compartimos recuerdos, y era obvio que todos éramos personas realmente geniales y divertidas que teníamos mucho en común, de inmediato, nos hicimos buenas amigas”, dijo Roberts.

“Este tipo nos había dicho a cada una de nosotras que su sueño era tomar un autobús VW y viajar por el país en él. Estábamos sentadas riendo y hablando sobre la vida de la furgoneta ese fin de semana, y muy pronto pensamos, ‘Oye, podemos hacer esto’”, recordó

Incluso en la lluvia viven momentos divertidos Foto: (Instagram The BAM Bus)

El trío salió a la carretera hace casi un mes donde acampan en donde les agarra la noche. Pasan sus días haciendo senderismo, disfrutando de la naturaleza y compartiendo muchas risas, todas sus aventuras la documentan en su página de Instagram “The BAM Bus”, que nombraron después de cada una de sus primeras iniciales.

