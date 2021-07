Los primeros empleados de Google y Twitter regresan a sus oficinas en EEUU en una prueba voluntaria

Oficinas de Google en Mountain View, California (Reuters)

Algunos empleados de las tecnológicas Google y Twitter regresaron este lunes a las oficinas de Estados Unidos por primera vez desde el inicio de la pandemia de la covid-19 el año pasado, un retorno con carácter voluntario y que en el caso de Google servirá de prueba de cara al otoño boreal.

La firma del buscador más usado de internet, que cuenta con unos 140.000 trabajadores en todo el mundo, ya anunció a principios de mayo que una vez se dé por terminada la pandemia, el 80% de su plantilla deberá regresar a puestos de trabajo físicos, mientras que el 20% restante podrá teletrabajar de forma permanente.

Quienes deban asistir al trabajo físicamente tendrán que hacerlo de forma obligatoria solo algunos días por semana, mientras que los otros días podrán elegir desde dónde hacerlo.

Google fue una de las primeras grandes empresas de Silicon Valley en cerrar sus oficinas y promover el teletrabajo a principios del año pasado, y aunque la mayoría de sus empleados seguirán trabajando desde casa hasta septiembre, la firma está reabriendo poco a poco sus lugares de trabajo.

Espacios de trabajo en el campus de Google en Mountain View, California. (Cayce Clifford/The New York Times)

Por su parte, Twitter ya adelantó en mayo de 2020 que el cambio al trabajo remoto con el COVID-19 sería permanente para todos aquellos empleados que lo desearan, así que solo están volviendo a las 35 oficinas que la empresa tiene en todo el mundo (incluyendo la sede de San Francisco) quienes así lo quieren.

A su vez, Facebook prevé que el 50% de sus empleados sean remotos en 10 años, mientras que firmas como Microsoft y Salesforce anunciaron ya que pasan al llamado modelo híbrido, una mezcla de trabajo en persona y remoto.

La pandemia aceleró la transición al trabajo remoto que ya se estaba empezando a dar en la industria tecnológica en los últimos años.

La gran mayoría de los empleadores cree que sus trabajadores no quieren regresar al trabajo presencial cuando reabran las oficinas en medio de la pandemia de COVID-19, por lo que planean implementar un modelo híbrido que permita el trabajo remoto en algunos casos, según un sondeo del que informó Reuters en mayo.

Tik Tok, tres días por semana

La popular aplicación de videos cortos dijo el lunes a sus empleados que a algunos se les ofrecerá la opción de trabajar de forma remota hasta dos días a la semana después de que regresen a la oficina, según un mensaje interno al que tuvo acceso Reuters.

TikTok también les dará la opción de trabajar en remoto desde una ubicación doméstica según la aprobación del gerente, según el mensaje. Esta política se aplicará a los empleados a tiempo completo y a sus pasantes en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, y se extenderá a otros mercados más adelante.

La compañía está trabajando en la actualidad de forma totalmente remota y aún no ha establecido una fecha de regreso a la oficina. TikTok contrató a “miles de colegas” durante la pandemia, según el mensaje. “No hay sustituto para la colaboración en persona, y estamos entusiasmados de volver a abrir nuestras oficinas en Estados Unidos. No obstante, está claro que muchos de nosotros nos hemos adaptado bien a trabajar desde casa y valoramos la flexibilidad y el equilibrio”, indicaron.

(Con información de EFE y Reuters)

