Esta máquina es capaz de convertir cualquier bebida alcohólica en helado

Llegaron los días calurosos del verano y qué mejor para calmar el calor que un helado o una cerveza fría, dos opciones que parecen distantes pero que gracias al ingenioso invento de una compañía llamada Below Zero pueden haberse fusionado para el deleite de todos.

Esta empresa ha creado algo sin precedentes, una máquina capaz de transformar en helado cualquier bebida alcohólica, sea cerveza, whisky, vodka, o incluso mezclas de cócteles.

El hombre que hizo posible comer su bebida alcohólica favorita es Will Rogers, quien trabajó con WDS Dessert Stations en Hinkley, Illinois para desarrollar la máquina.

Aquellos que aman el alcohol no deben preocuparse de que su bebida pierda su potencia una vez que la máquina Below Zero la convierta en un helado suave. Dado que las bebidas alcohólicas no contienen productos lácteos, lo que sale de la máquina técnicamente no es helado.

¿Cómo? Expliquemos algunas cosas. El punto de congelación del alcohol es mucho más bajo en comparación con los otros ingredientes, lo que significa que congelar el alcohol significa sacrificar la textura del helado, pero gracias a la tecnología de cristalización fría que utiliza la máquina Below Zero, es posible mantener el mismo porcentaje de alcohol por volumen después de los 30 minutos que dura el proceso de transformación.

La máquina desarrollada por WDS Dessert Stations. Facebook Below Zero

El primer paso es “descarbonatar” la bebida alcohólica de elección, para eliminar su porcentaje de dióxido de carbono, luego se mezcla con un gel, se agrega a la máquina y se exprime como un delicioso helado.

“Al principio, usábamos nitrógeno líquido para hacer Below Zero, pero ahora, con las nuevas máquinas, lo pones en un cono y está listo para comer”, explica Will Rogers, el inventor y propietario de Below Zero, en declaraciones al Daily Star.

Un helado con el que podrías embriagarte. Facebook Below Zero

Básicamente, el gel aditivo de ingredientes de nitrógeno permite que el alcohol se congele dentro de la máquina mientras se agrega azúcar.

El método está pasteurizado y aprobado por la FDA de los Estados Unidos, así que es completamente seguro y, aunque se promocione como “helado”, tal vez “sorbete” sea una palabra más acertada ya que el producto final no contiene lácteos.

La máquina tendrá un costo de casi 6 mil dólares para los bares pero quienes la obtengan podrán proponer a sus clientes qué bebida se quieren comer. Bastante exótico ¿no?

Vodka o Whisky, tu elección. Facebook Below Zero

“Si son seis onzas en un cono frente a seis onzas en un vaso, es idénticamente lo mismo: no cambia el alcohol en absoluto. Si estás usando Jack Daniels y coca, es lo mismo que Jack Daniels y coca en un cono”, dice su inventor.

Desde Malibu y piña hasta cerveza, puedes convertir cualquier cosa en un helado.

“El cono de vodka y limonada es mi favorito personal, en un día caluroso es como tomar un helado italiano. Un cono de Below Zero es un postre, por lo que cualquier cosa con sabores de frutas, cuando vas a un restaurante y quieres pedir un postre, eso es lo que pones en la máquina”, resalta.

Antes de convertirse en helado el alcohol primero debe ser descarbonatado Facebook Below Zero

Las máquinas aún no están disponibles fuera de Estados Unidos ¡pero esperamos que lleguen pronto!

