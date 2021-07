La tormenta tropical Elsa tocará tierra en la costa central de Cuba

La posición de la tormenta en la mañana del lunes (Centro Nacional de Huracanes/NHC)

La tormenta tropical Elsa arrasó la costa sur de Cuba el lunes temprano y los meteorólogos dijeron que podría tocar tierra en la costa central de la isla a media tarde.

El domingo, las autoridades cubanas habían evacuado a 180.000 personas como medida de precaución contra la posibilidad de fuertes inundaciones por una tormenta que ya azotó varias islas del Caribe, matando al menos a tres personas. La mayoría de los evacuados se quedaron en casas de familiares, otros fueron a refugios gubernamentales y cientos de personas que vivían en zonas montañosas se refugiaron en cuevas preparadas para emergencias.

El lunes la Defensa Civil (DC) de Cuba elevó de la fase de “alerta” a la de “alarma” la situación de las provincias occidentales de La Habana y Mayabeque, ante la proximidad de la tormenta tropical.

Se pronosticó que Elsa cruzaría Cuba el lunes por la noche y luego se dirigirá a Florida, donde el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 15 condados, incluido el condado de Miami-Dade, donde un edificio de condominios se derrumbó el 24 de junio.

El centro de Elsa estaba localizado hoy a las 9:00 hora local (13:00 GMT) a unos 80 kilómetros en los mares al sur de Playa Girón, en provincia occidental de Matanzas, según el último boletín del Instituto de Meteorología (Insmet).

El ciclón avanza a una velocidad de 22 kilómetros por hora y según el pronóstico es posible que se incremente ligeramente su intensidad antes de tocar tierra cubana, después del mediodía de hoy, por la Ciénaga de Zapata, en la costa sur de Matanzas, provincia situada a unos 100 kilómetros de la capital.

El centro dijo que es probable que la tormenta se debilite gradualmente al pasar sobre el centro de Cuba. “Después de que Elsa emerja sobre el Estrecho de Florida y el sureste del Golfo de México, es posible un ligero refuerzo”, dijo.

El recorrido previsto de la tormenta (Centro Nacional de Huracanes/NHC)

La lluvia cayó de forma intermitente en las provincias orientales de Cuba durante todo el domingo a medida que la tormenta pasaba hacia el sur.

“Hasta ahora es una lluvia suave y serena. No hay aguaceros. Las calles no están desbordadas“, dijo a The Associated Press Yolanda Tabío, una jubilada de 73 años que vive en Santiago. “Pensé que podría ser peor”.

Rafael Carmenate, voluntario de la Cruz Roja local que vive frente a la playa en Santa Cruz del Sur, dijo a AP vía telefónica: “Tenemos un poco de agua - duchas. El mar no se ha entrometido. Está nublado y racheado”.

La tormenta mató a una persona en Santa Lucía, según la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres. Un niño de 15 años y una mujer de 75 años murieron el sábado en hechos separados en República Dominicana luego de que se derrumbaran paredes sobre ellos, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia.

Daños en Cedars, St. Vincent (Foto: AP Photo/Orvil Samuel)

Elsa fue un huracán de categoría 1 hasta el sábado por la mañana, causando daños generalizados en varias islas del este del Caribe el viernes como el primer huracán de la temporada del Atlántico. Entre los más afectados se encuentra Barbados, donde más de 1.100 personas informaron casas dañadas, incluidas 62 que se derrumbaron.

También se informó de árboles caídos en Haití, que es especialmente vulnerable a inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la erosión y la deforestación generalizadas. La Agencia de Protección Civil de Haití dijo el domingo que tres personas resultaron heridas por árboles caídos.

Un hombre refuerza el techo de su casa antes del paso de Elsa en Haití (Foto: AP Photo/Joseph Odelyn)

Una advertencia de tormenta tropical estaba vigente para el oeste de Cuba y para los Cayos de Florida desde Craig Key hacia el oeste hasta Dry Tortugas. El gobierno de Cuba publicó una advertencia de huracán para las provincias de Cienfuegos y Matanzas.

(Con información de AP)

