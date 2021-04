George Bush reveló por quién votó en 2020

El expresidente estadounidense George W. Bush ha dicho en declaraciones recientes que su partido se ha vuelto "aislacionista"(Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Pool)

El ex presidente George W. Bush reveló que no votó por ninguno de los candidatos en las elecciones presidenciales de 2020 y, en cambio, quiso apoyar a Condoleeza Rice, quien fue su secretaria de estado.

“Ella lo sabe, pero me dijo que se negaría a aceptar el cargo”, señaló a la revista People.

Hay que recordar que tras realizarse las últimas elecciones, Bush expresó que Trump tenía derecho a pedir recuento de votos, sin embargo recalcó que “esta elección fue justa en lo fundamental, por lo que ratificará su integridad, y el resultado está claro”.

Asimismo consideró legítima la victoria del demócrata: “Le he dado mis felicitaciones y le he dado las gracias por el mensaje patriótico que dio. También he llamado a Kamala Harris para felicitarla por su histórica elección como vicepresidenta”.

Bush consideró a Biden "un buen hombre", tras ratificar su triunfo en las elecciones Foto: REUTERS/Tom Brenner/File Photo

“Aunque tenemos diferencias políticas, sé que Joe Biden es un buen hombre que se ha ganado la oportunidad de unir y liderar nuestro país”, dijo Bush al respecto.

La relación entre la familia Bush y el expresidente Trump nunca ha sido cercana. Trump derrotó a su hermano, Jeb Bush, en las tensas primarias republicanas de 2016.

Criticó la “retórica anti inmigrante” de los republicanos

George W. Bush dijo que el Partido Republicano se ha vuelto “aislacionista, proteccionista y, hasta cierto punto, nativista”, y agregó que se siente especialmente preocupado por la retórica anti inmigrante.

“Tenemos un país hermoso, pero no es hermoso cuando condenamos, insultamos a personas y asustamos a la gente sobre la inmigración”, le dijo Bush al programa Today de la NBC el martes.

El expresidente Bush señaló que la política anti inmigrante de Donald Trump no era la adecuada Foto: (EFE/EPA/Chris Kleponis/Archivo)

El expresidente republicano, que estuvo en Nueva York para presidir una ceremonia de naturalización, dijo que su nuevo libro, Out of Many, “One: Portraits of America’s Immigrants” busca “elevar el discurso”.

“Es un país hermoso que tenemos y, sin embargo, no es hermoso cuando condenamos, insultamos a la gente y asustamos a la gente sobre la inmigración”, dijo.

Bush no mencionó a Trump, que redujo drásticamente a inmigración legal e ilegal durante su mandato y trató de construir un muro en la frontera con México. Trump, también republicano, tuvo una política severa contra los inmigrantes, incluso llegó a calificarlos de “invasores” y “extranjeros ilegales” y, como candidato, se refirió a los mexicanos como “violadores”, aunque después matizó y dijo que sólo algunos lo eran.

Pero Trump ha dominado el Partido Republicano, incluso tras dejar la Casa Blanca. La semana pasada, un grupo de congresistas republicanos de extrema derecha discutió formar una bancada para defender “las tradiciones políticas anglosajonas” y advirtió que la inmigración en masa estaba poniendo en peligro la “identidad única” de Estados Unidos.

Cuando se le pidió que describiese el estado del partido, Bush dijo: “Yo lo describiría como aislacionista, proteccionista y, hasta cierto punto, nativista”. Añadió: “No es exactamente mi visión como anciano, pero soy solamente un anciano retirado”.

¿Quiénes son los inmigrantes que pintó?

En su más reciente libro W. Bush dedicó 18 meses a realizar los 43 retratos de inmigrantes pintados por él mismo y acompañados por sus historias.

“La inmigración es, en definitiva, una señal de una nación confiada y exitosa”, sostuvo Bush. “Dice algo acerca de nuestro país el hecho de que gente de todo el mundo esté dispuesta a dejar sus patrias y sus familias, arriesgándolo todo para venir a nuestro país”.

“Todos venimos de distintos antecedentes pero estamos unidos por los valores estadounidenses”, señaló. “Eso es lo hermoso de nuestro país, y es importante que la gente recuerde eso, que los inmigrantes enriquecen a nuestra nación”.

Bush recordó el papel que jugó en su vida y la de sus hermanos Paula Rendón, una mujer de Cuernavaca, México, que fue su niñera y, para él, “una segunda madre”.

“Paulita fue mi primer encuentro real con la historia de los inmigrantes. Obviamente, (su recuerdo) se quedó en mí toda mi vida, y estoy muy feliz de haberla pintado”, acotó.

Entre otros personajes, incluyó a Gilbert Tuhabonye, un hombre que llegó a Estados Unidos desde Burundi, África, tras presenciar una guerra entre las tribus de su país, una lucha que casi lo detiene como deportista profesional.

Asimismo, está pintado el rostro de Madeleine Albright, una política de origen checoslovaco quien, aunque vivió su infancia huyendo de los nazis, años después logró convertirse en la primera secretaria de Estado de los Estados Unidos.

(Con información parcial de AP y EFE)

SEGUIR LEYENDO: