Los extraños crímenes de Richmond que llaman la atención de la población y los investigadores por las similitudes

Diversos crímenes han llamado la atención en los últimos días debido al incremento de violencia en Richmond, Virginia, todos los asesinatos se han perpetrado en personas jóvenes y han sido hechos con armas de fuego.

Entre el domingo y el miércoles, cuatro personas fueron asesinadas a tiros en la ciudad de Richmond. La policía todavía está trabajando para determinar si dos de los cuatro tiroteos están relacionados.

El domingo, ocurrió el primero de dos tiroteos en la cuadra 400 de Gilmer Street. RPD dijo que recibió un informe de un tiroteo en el área a las 6:40 pm Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una víctima muerta en el lugar.

El estudiante universitario, Cody Woodson, de 20 años, murió al ser baleado cuando salió a tirar la basura Foto: (Facebook The Pace Center for Campus and Community Ministry at VCU)

La policía identificó a la víctima como un joven de 17 años.

La noche siguiente, ocurrió otro tiroteo en Gilmer Street. Esta vez reclamando la vida de Cody Woodson, de 20 años. La policía de VCU dijo que “se acercaron” y le dispararon alrededor de las 8:12 pm RPD dijo que una vez en la escena, localizaron a un hombre que no respondía en la acera y lo declararon muerto.

La novia de muchos años de Cody Woodson, el estudiante de VCU asesinado el lunes, dijo que Woodson estaba sacando su basura y haciendo un viaje de rutina a la tienda de la esquina cerca de su casa cuando murió.

Clarisse Liclic le dijo a 8News que estaba con Woodson minutos antes de que lo mataran a tiros.

Liclic dijo que alrededor de las 8 del lunes por la noche, Woodson estaba sacando su basura y se encontró con Liclic en su auto estacionado afuera de su casa en West Marshall Street.

“Haría cualquier cosa para cambiar las circunstancias”, dijo la novia de Cody Foto: (TV ABC 8news)

“No sabía que sería la última vez que se despedirían con un beso. “Me llamó y me dijo una broma coqueta, me subí a mi coche y me fui”, dijo Liclic.

Liclic dijo que “solo puede asumir” que Woodson luego caminó por la calle Gilmer, como siempre hacía, hasta la tienda de la esquina Clay Express Mart para tomar su té favorito.

Minutos después, la policía dice que lo abordaron y lo mataron a tiros.

La novia de Woodson desde hace más de dos años dijo que cree que fue una víctima aleatoria. “Realmente creo que él estaba en esa calle en el peor momento”, dijo a 8News. “Haría cualquier cosa para cambiar las circunstancias”, dijo.

Ashley tenía 20 años

Foto: (gunmemorial.org)

Apenas unos minutos antes de la medianoche del martes, los agentes fueron llamados a la cuadra 600 de Wickham Street para disparar al azar . Allí encontraron a Ashley Wilbert, una mujer de unos 20 años, encontrada inconsciente en un callejón. Los respondedores la declararon muerta en el lugar. Le dispararon y fue declarada muerta en el lugar, según la policía de Richmond.

Cinco horas después, a las 4:28 am del miércoles, Vinshaun Johnson, de 18 años, fue encontrado muerto a tiros en la calle en la cuadra 500 de Montvale Avenue.

Asesinado cerca del campus Monroe Park

Un hombre que fue asesinado a tiros el domingo por la noche cerca del campus Monroe Park de la Universidad Commonwealth de Virginia permaneció sin identificar el lunes, dijo la policía de Richmond.

Alrededor de las 6:20 pm del domingo, los agentes respondieron a la cuadra 400 de Gilmer Street, donde encontraron a un hombre que sufría una herida de bala.

Antes de que saliera el sol el miércoles, la policía fue llamada a la cuadra 500 de Montvale Avenue en Northside por un tiroteo reportado. Los oficiales llegaron al lugar alrededor de las 4:30 am. Allí encontraron a Vinshaun Johnson, de 18 años, en la carretera, fue declarado muerto en el lugar. Otra víctima, un adolescente, sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida.

Lucia Bremer tenía 13 años cuando la mataron en Henrico

Lucia murió cuando un adolescente de 14 años le disparó mientras caminaba por la calle Foto: (Liberty Tree Farm LLC)

Lucia Bremer, de 13 años, fue asesinada mientras caminaba con un amigo en su vecindario de Henrico la semana pasada.

El sábado, un sospechoso de 14 años fue arrestado y acusado de su asesinato en segundo grado, posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, por lo que podrían juzgarlo como adulto.

La policía aún no ha dicho qué pudo haber provocado el tiroteo, pero advirtió sobre publicaciones “infundadas” e “inexactas” en las redes sociales. Los funcionarios del departamento de policía calificaron las “especulaciones” de que el asesinato estaba siendo investigado como un crimen de odio o relacionado con pandillas “infundadas”.

El asesinato de Lucía ha dejado a la comunidad de Henrico en estado de shock, según informes locales.

La directora de la escuela secundaria Quioccasin, Melanie Phipps, en un correo electrónico a los padres que fue obtenido por WTVR , escribió que la estudiante de octavo grado era “divertida” y “una oradora pública increíble” que “era sabia para su edad”.

Phipps agregó: “Hablar con ella no se sentía como hablar con una estudiante de secundaria. Lucía era excepcional; verdaderamente única. Era valiente, trabajadora y amable con todos. Su sonrisa iluminaba toda la habitación. De hecho, su madre me dijo que el nombre de Lucía significa ‘luz’, que es la manera perfecta de describirla “.

