El gobernador de Florida criticó el pasaporte de vacunación que será pedido a los aficionados del Miami Heat

En la imagen, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. EFE/Giorgio Viera/Archivo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó la iniciativa de la Casa Blanca de crear un pasaporte de vacunación y anunció que emitirá reglas de emergencia esta semana para evitar que empresas y negocios requieran que sus clientes presenten el salvoconducto impulsado por la administración de Joe Biden. Además, el político republicano le pedirá a la Legislatura del estado que apruebe cuanto antes una prohibición permanente.

“Es completamente inaceptable que el gobierno o el sector privado impongan el requisito de mostrar una prueba de vacuna para simplemente poder participar en la sociedad de forma normal”, dijo DeSantis. “Si quieres ir al cine, ¿deberías mostrar eso? No. Si quieres ir a un juego, no. Si quieres ir a un parque temático, no... Las personas tienen ciertas libertades y libertades individuales para tomar decisiones por sí mismas “, agregó el gobernador.

La Casa Blanca y varias compañías privadas en el país trabajan para desarrollar un estándar de pasaporte de vacunación que certifique que su portador está inmunizado contra la covid-19, una iniciativa que también prepara la Unión Europea (UE). El Gobierno estadounidense está evaluando iniciativas de al menos 17 empresas para crear certificados digitales de vacunación.

DeSantis tendrá que moverse rápidamente para que la prohibición se haga efectiva ya que este jueves en el partido de la NBA de los Miami Heat contra los Golden State Warriors habrá secciones de asientos designadas solo para aficiones del baloncesto que estén vacunados.

El gobernador de Florida además advirtió que los pasaportes pueden crear “enormes” problemas de privacidad porque las personas tendrían que entregar información médica a las grandes corporaciones, informó el Miami Herald.

Unas personas toman fotos a una pancarta con el emblema del Miami Heat y un eslogan que dice "Viste tu máscara" colgado en la fachada del American Airlines Arena en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Giorgio Viera/Archivo

“Quieren que el zorro vigile el gallinero, deben estar bromeando”, dijo el gobernador republicano.

Durante el partido de los Heat en el AmericanAirlines Arena, los aficionados tendrán que presentar un carnet de vacunación emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta sección será más pequeña y compacta, donde las personas estarán separadas por solo un asiento.

Las personas vacunadas ingresarán al pabellón deportivo por una puerta separada y no estarán sometidos a los estrictos controles de prueba de covid-19 y tendrán que presentar el pasaporte, fechado al menos 14 días antes del juego.

Sin embargo, a pesar de demostrar que están inmunizados, las personas tendrán que utilizar la mascarilla todo el momento durante el partido. Además, no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas.

Se espera que los llamados “pasaportes” sean gratuitos y estén disponibles a través de aplicaciones para teléfonos celulares inteligentes, que podrán mostrar un código escaneable de tipo QR, como los que se usan como tarjeta de embarque digital en muchas aerolíneas.

Fotografía cedida por el estado de Nueva York donde se muestra el uso de la identificación para vacunados y negativos de covid-19, que ha sido bautizada como "Excelsior Pass" y fue probada por primera vez durante el partido de baloncesto que jugaron los Brooklyn Nets el pasado 27 de febrero en el Centro Barclays. EFE/Estado de Nueva York

La Casa Blanca anunció que los estadounidenses que no tengan celulares estadounidenses podrán imprimir sus certificados y llevarlos consigo.

“Queremos asegurar que cualquier solución en este tema sea sencilla, gratuita, de código abierto, accesible a la gente tanto de forma digital como en papel, y diseñada desde el principio para proteger la privacidad de la gente”, dijo el coordinador de la respuesta a la covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, en una rueda de prensa este mes.

Esa misión implica superar muchos desafíos, como el de prevenir la falsificación de los pasaportes o el pirateo de los sistemas que los contienen. Además, la Casa Blanca quiere evitar la impresión de que hay un mandato gubernamental que obliga a estar vacunado, algo políticamente delicado en Estados Unidos.

El pasado lunes, una coalición de las principales aerolíneas del país y otras asociaciones de viaje pidieron en una carta a la Casa Blanca que prepare para el 1 de mayo un plan para reanudar del todo los viajes internacionales a Estados Unidos.