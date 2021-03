Las 11 lecciones que Jeff Bezos dejará a los futuros empresarios

Jeff Bezos está a unos meses de dejar su puesto como director ejecutivo de Amazon (foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, está a unos meses de dejar su puesto como director ejecutivo de la compañía. Pero desde que creó esta tienda en 1994, el empresario deja muchas lecciones para el futuro CEO y para el resto de las compañías.

La revista Inc hizo un listado de las lecciones más importantes que Bezos deja a los futuros emprendedores acerca de iniciar un negocio, cómo innovar y cómo dejar la mejor experiencia para los clientes.

1. Utilizar el marco de minimización del arrepentimiento

Jeff Bezos quiere tener la menor cantidad de arrepentimientos cuando sea mayor, por lo que utilizó algo que llama el “marco de minimización del arrepentimiento”. Este le ayudó a decidirse por mudarse al otro lado de Estados Unidos para abrir una librería en línea. “Quiero haber minimizado la cantidad de arrepentimientos que tengo [...] Sabía que cuando tuviera 80 años, no me iba a arrepentir de haber intentado esto. No me iba a arrepentir de haber intentado participar en esta cosa llamada Internet que pensé que iba a ser realmente importante”, declaró.

2. Encontrar la oportunidad adecuada

El empresario trabajaba en la ciudad de Nueva York para D.E. Shaw, una firma de inversiones en la que escuchó que el uso de Internet estaba creciendo a una tasa anual del 2,300%, una cantidad incorrecta, según la publicación, pues en realidad era de un tasa del 230,000 por ciento.

Fue entonces cuando a Bezos se le ocurrió crear un negocio en internet, y aunque no estaba muy interesado en los libros, estos parecían la mejor opción para aprovechar el crecimiento tan acelerado de internet. Cuando fundó Amazon, el catálogo de libros llegaba hasta 3 millones de títulos, por lo que este fue un punto de partida lógico.

El empresario declaró que no se quiere arrepentir de sus decisiones (Foto: REUTERS/Gus Ruelas)

3. Obsesionarse con los clientes

Mientras algunas compañías resaltaban a sus clientes que eran lo más importante, mientras dentro de la compañía no hacían lo suficiente por ellos. Pero Bezos se fue por otro enfoque: una compañía sin la cual los clientes no pudieran vivir.

“La salsa secreta de Amazon, hay varios principios en Amazon, pero la cosa número uno que nos ha hecho exitosos, de lejos, es el enfoque obsesivo y compulsivo en el cliente”, declaró Bezos a David Rubenstein en una entrevista de 2018 en el Club económico de Washington, DC.

Pero no solamente era atender “bien” al cliente, sino ver los productos desde la perspectiva de este. Por esta razón Bezos insistió que para cada producto nuevo, el equipo redactara un memorando de seis páginas e incluyera un comunicado de prensa de muestra. El empresario expresó que el estilo narrativo del formato aclara la estrategia, y que al escribir el comunicado el equipo se vio obligado a pensar en lo que estaba haciendo a través de la lente del primer encuentro del cliente con el producto.

4. Que tu valor exceda todos los costos

En los primeros años de las ventas en línea, ordenar cualquier cosa era terrible para vendedores y compradores por igual debido a la lentitud del internet y las mismas computadoras o la falta de estas en las casas estadounidenses.

Pero Bezos pensó en que si los productos que él ofrecía no podían ser encontrados en cualquier otro lugar, sus precios eran bajos, podían escoger lo que quisieran y cumplían con las entregas, esto podría ayudarle a superar las barreras de las compras por internet.

Incluso cuando mejoró el servicio de internet en el mundo, el sitio facilitó las vidas de muchos, por lo que siguieron creciendo.

Bezos ideó formas de romper las barreras que tenía el internet al principio (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

5. Miedo a los clientes, no a los competidores

Es importante concentrar la preocupación en donde realmente importa. Los competidores no son quienes están pagando, sino los clientes, por lo que ellos son los que tienen derecho a exigir y a quienes le deben temer. “Tengan miedo de nuestros clientes, porque esa es la gente que tiene el dinero”, dijo Bezos a su equipo.

6. Centrarse en el largo plazo

Las ventas de cada cuatrimestre, lo inmediato, no le importaban a Jeff Bezos, sino que era los resultados a largo plazo lo que envisionó para poder crecer.

“Creemos que una medida fundamental de nuestro éxito será el valor para los accionistas que creamos a largo plazo. Este valor será un resultado directo de nuestra capacidad para ampliar y solidificar nuestra posición actual de liderazgo en el mercado”, escribió el emprendedor, según la publicación.

Amazon Prime era el reflejo de esta idea, pues cuando se lanzó en 2005, costaba 79 dólares al año y ofrecía envío gratuito en dos días. Bezos explicó que esto era para que el cliente viera el valor de la suscripción y la “irresponsabilidad al no ser miembro”.

En un principio, esto le costó dinero a la compañía, pero aquellos que estaban dispuestos a pagar tanto dinero probablemente serían clientes habituales que comprarían muchas cosas. Esto significó que los costos de envío podrían exceder rápidamente el precio de la membresía, lo cual era el punto. Los saltos en las ventas, incluso si significaran perder dinero a corto plazo, alimentaron el plan a futuro.

Concentrarse a futuro es la clave (Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing)

7. Alimenta el volante

En esta rueda se esperaba atraer más clientes con una gran selección de productos a precios bajos y un excelente servicio al cliente. Esto en turno atraería a vendedores externos a la plataforma, lo cual aumentaría la selección de productos, lo que atraería aún más clientes y así sucesivamente. Cuantos más productos vendía Amazon, más eficientes se volvían sus procesos y sistemas. Cuanto mayor sea el volumen de ventas, mejores serán los precios que podría obtener de los proveedores y mejor podrá dedicar esos menores costos al crecimiento.

8. Contrata por intensidad

Los mejores trabajadores siempre serán quienes tienen un gran propósito. “¿Cómo contratas a gente excelente y evitas que se vayan? Dándoles, en primer lugar, una gran misión, algo que tenga un propósito real, que tenga un significado”, resaltó el empresario.

Es necesario alimentar el ciclo de atraer vendedores y compradores para en turno dar mejores resultados (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

9. Protege la cultura de tu empresa

La cultura de la empresa es la intensidad, con horas interminables, condiciones de trabajo brutales y un entorno que lleva a las personas más allá de sus límites. Aunque esto tiene su lado oscuro, ciertamente ha funcionado para Bezos, pues ha seguido atrayendo a gente talentosa.

“Nunca afirmamos que nuestro enfoque sea el correcto, solo que es el nuestro, y durante las últimas dos décadas, hemos reunido un gran grupo de personas de ideas afines”, escribió Bezos a los inversores en 2016.

Para cualquier crítica que pueda hacer sobre la intensa cultura de Amazon, Bezos tiene razón cuando dice que la cultura es “creada lentamente con el tiempo por las personas y los eventos, por las historias de éxitos y fracasos pasados que se convierten en una parte profunda de la tradición de la empresa”.

10. Saber qué tipo de decisión está tomando

¿Hay forma de volver atrás de una decisión? Si la hay, es una decisión Tipo 1, es una decisión que no será tan importante como la Tipo 2, la cual es “irreversible y altamente consecuentes”, según explicó Bezos en Invent & Wander, una colección de sus escritos.

El empresario siempre ha descrito su papel como el “director de desaceleración” y, en los casos de Tipo 2, siempre busca más información, ya que es muy importante y una vez que se toma, no hay vuelta atrás. Aunque la mayoría de las decisiones sean Tipo 1, el problema radica en confundir los dos y tomar demasiado tiempo para tomar decisiones sobre la decisiones Tipo 1.

“¿Es una puerta unidireccional o una puerta bidireccional? Si se trata de una puerta de dos vías, tome la decisión con un equipo pequeño o incluso con una persona de alto criterio. Tome la decisión”, aconsejó.

Saber qué tipo de decisión se está tomando, es imprescindible (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

11. Escucha las críticas, pero no demasiado

“Primero, mírate al espejo y decide si sus críticos tienen razón. Si tienen razón, cambia”, expresa Bezos.

Una de sus más recientes críticas las cambió cuando en 2018 subió el salario mínimo a 15 dólares por hora para los trabajadores de sus almacenes. También en 2009, cuando Amazon distribuyó ilegalmente copias de “1984” de George Orwell. Cuando se le notificó sobre el problema, la compañía eliminó de forma remota copias de Kindles de los usuarios. La compañía corrigió esta acción al ofrecer a los clientes una nueva copia del libro, o 30 dólares, junto con una disculpa.





