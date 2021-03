Crece el número de niños que llegan solos a la frontera sur de Estados Unidos

Dos niños hondureños caminan en Estados Unidos tras cruzar el Río Grande. Foto: REUTERS/Adrees Latif

Más de 3.250 menores de edad se encuentran bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos en la frontera sur, que limita con México. La ley indica que el gobierno solo puede mantenerlos por tres días en unas celdas especiales, pero la realidad es que dado el alto volumen de arribos, el proceso suele demorarse.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció el desafío que presenta la situación y explicó parte de su origen.

“Esta administración no considera que es humano o moral rechazar en la frontera a los menores de edad que llegan sin compañía. Mandarlos de vuelta a países de los que están escapando con situaciones de alto peligro, en trayectos que son sumamente peligrosos (…) Este tema es increíblemente difícil, y hasta sumamente emocional para nosotros en la Casa Blanca. Seas o no padre, ver estas historias, leer estos reportes, es complicado”, declaraba Psaki ante las preguntas de la prensa.

Debido al alto número de menores en esta situación, el traslado de los niños y jóvenes a centros donde pueden recibir ayuda de un abogado, educación o cuidados de salud, está tardando más de lo esperado. Como política de estado, la administración Biden ha decidido además hacer más intensivo el proceso de revisión de antecedentes de cualquier mayor de edad que se ofrezca para cuidar de uno de estos menores sin ser un miembro de su familia. La intención es velar por el bienestar de los menores, pero la consecuencia es que los tiempos son más demorados.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Foto: REUTERS/Tom Brenner

“Durante la administración Trump hubo una aceleración de los procesos para conectar a los niños con adultos que decían conocerlos o ser parte de sus familias. Pero hay temas muy serios, como el tráfico infantil, que requieren que trabajemos para prevenirlos”, agregaba Psaki.

Muchos de estos niños no llegan completamente solos, sino que lo hacen sin sus padres pero vienen en compañía de un hermano mayor, un abuelo o un primo. La ley indica que por más que estén con un adulto miembro de su familia, el gobierno debe separarlos e investigar la relación, para evitar que se trate de un caso de tráfico humano. Esta ley ha existido por décadas, y no responde a los cambios hechos por la anterior administración conocidos como “tolerancia cero”, cuando prácticamente todos los menores eran separados de los adultos, así estos fueran sus padres. Dicha política generó mucha controversia, sobre todo por su magnitud, pero cabe aclarar que no es algo que comenzó con la administración Trump, sino que a menor escala se venía realizando desde los tiempos de Barack Obama.

El proceso, en el mejor de los casos, se demora un par de semanas. En la mayor parte de los casos, los niños suelen estar meses en centros de detención.

“He estado en muchas reuniones con el presidente en las que preguntó: ¿Cómo podemos hacer para que el proceso sea más rápido? ¿Cuántos maestros tienen a disposición estos niños? ¿Tenemos suficientes médicos atendiéndolos? Este es el tipo de conversaciones que estamos teniendo. El desafío es que hay que tomar muchas decisiones difíciles. Estamos intentando hacer lo mejor posible, pero sin dudas la situación en la frontera nos rompe el corazón”, concluyó la funcionaria.

SEGUIR LEYENDO: