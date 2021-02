Estados Unidos y Cabo Verde buscan “avanzar en las prioridades compartidas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo este martes una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para remarcar el vínculo bilateral y “avanzar en las prioridades compartidas”.

Un comunicado del Departamento de Estado, firmado por el vocero Ned Price, señaló que Blinken le expresó a Figueiredo que Estados Unidos está “orgulloso de ser amigo de Cabo Verde, que es un modelo de gobierno democrático y de derechos humanos en África”, y que ambos hablaron sobre el “diálogo bilateral previsto para avanzar en las prioridades compartidas, ampliar las relaciones comerciales y reforzar la asociación en materia de seguridad”.

Además, Blinken felicitó a Cabo Verde por su selección para el Programa de Asociación Estatal de la Guardia Nacional de Estados Unidos, según señaló el comunicado oficial. Y también expresó su interés en trabajar con el gobierno de Cabo Verde para llamar la atención de las empresas estadounidenses sobre las oportunidades de inversión.

Una extradición pendiente

Otro de los asuntos internacionales que mantiene comprometidos a los dos países, aunque no fue mencionado específicamente en el breve comunicado, es la pronta extradición desde Cabo Verde a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y sospechoso de haber lavado millones de dólares para pagar los actos corruptos del presidente venezolano.

Álex Saab, detenido en Cabo Verde en junio de 2020 por pedido de Estados Unidos

Recientemente, la defensa de Saab solicitó a la Justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos. La petición se produjo después de que el pasado 5 de febrero se realizase una audiencia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde) sobre el caso del empresario colombiano. Esta previsto que esa corte se pronuncie sobre la legalidad de la detención y del proceso de extradición el 11 de marzo.

Sus abogados alegan que el colombiano tiene inmunidad diplomática porque en el momento de la detención “realizaba una misión especial humanitaria en Irán”, actuando como “enviado especial de Venezuela”.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de millones de dólares.

Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata. El pasado 4 de enero, el Tribunal de Apelación de Barlavento decidió dar luz verde a la extradición a EEUU de Saab, una decisión que los abogados también han impugnado.

Documento de identidad de Álex Saab

Los fiscales del juicio abierto en Florida a Saab cuestionaron a los abogados del empresario por no aportar pruebas de que lo representan a él y no a una “tercera parte” y pidieron que no se acepten sus peticiones.

En un documento judicial al que tuvo acceso EFE, la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que representa a EEUU en el juicio por lavado de dinero contra Saab, respondió a una moción presentada en enero pasado por la defensa del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que se pide anular la orden que lo declaró fugitivo y una comparecencia especial ante el tribunal para impugnar la acusación.

Una vez que la Fiscalía ha respondido, el juez federal Robert N. Scola, del distrito sur de Florida, debe pronunciarse sobre la moción de la defensa de Saab.

La Fiscalía, que considera a Saab testaferro de Maduro y sospechoso de haber lavado junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, hasta 350 millones de dólares, alega que no corresponde ninguna de las cosas que pide la defensa y se deben rechazar todas “sin prejuicios”.

En las consideraciones indica que hay dudas que un abogado del despacho Baker Hostetler que firmó la moción represente legalmente al acusado, pues la firma se ha negado reiteradamente a presentar a la Fiscalía la llamada “carta de compromiso” que lo acreditaría.

Al respecto se indica que el Gobierno de EEUU quiere saber que “está tratando con un abogado que representa los intereses de Saab y no los de una tercera parte”.

Con información de EFE

