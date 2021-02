EEUU: un supermercado “anti mascarillas” despertó indignación en La Florida

El supermercado anti mascarillas que despertó la indignación en La Florida

Un video de un supermercado “anti mascarillas” despertó la indignación en el estado sureño de Florida en medio de la pandemia del COVID-19. En él se ve como la gran mayoría de empleados y compradores del local realizando sus actividades sin tapabocas, elemento clave para mitigar el avance de la pandemia.

El video fue filmado a principios de semana en Oakes Farms Seed to Table Market, un supermercado ubicado en Naples (Florida) y fue compartido en Twitter por Sam Brock, periodista de la cadena NBC News.

Además de no verse ni una sola mascarilla dentro del lugar, afuera hay un aviso que invita a sus clientes a no usarla si padecen de alguna “condición médica”, algo que a juzgar por el video, ocurre en todos los casos de las personas que entran al supermercado.

En Oakes Farms Seed to Table Market ubicado en Naples, Florida, se invita a todos a no usar mascarillas, pues no se cree en el COVID-19

Hasta el viernes por la tarde el video tenía unas 4 millones de reproducciones, había sido compartido por 23,300 personas y obtenido 30,700 me gusta.

Las reacciones a él son variadas y van desde quienes defienden a los clientes y empleados a otras de total indignación. Estas últimas parecen ser las más abundantes, con gente de todas partes de Estados Unidos acusando a los nativos de irresponsables y culpables de aumentar el número de contagios en el país.

NI mascarillas, ni distancia, el dueño de este local, sus empleados y la mayoría de sus clientes no creen en el COVID-19.

El propietario de la tienda, Alfie Oakes, no pudo ser contactado para hacer comentarios por la cadena de noticias pero dijo al programa “TODAY” de NBC que está seguro de que las mascarillas no funcionan y que no cree que el coronavirus haya matado a cientos de miles de personas en Estados Unidos.

“Eso es una tontería”, dijo Oakes, y luego agregó: “¿Por qué no cerramos el mundo debido a los ataques cardíacos? ¿Por qué no bloqueamos las ciudades debido a los ataques cardíacos?”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han declarado repetidamente que los tapabocas y el distanciamiento social pueden ayudar a retrasar la propagación del coronavirus.

Según los últimos datos en Estados Unidos, el número total de muertes en el país ascendió a más de 456.000. Florida está tercero en la lúgubre lista a nivel estatal, con más de 27,000 decesos.

El condado de Collier, donde se encuentra Naples, ha visto más de 27,000 casos de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia y 413 muertes, según el sitio web del Departamento de Salud del estado .

A pesar de que el condado tiene un mandato de uso obligatorio de la máscara, la tienda de Oakes muestra orgullosa su letrero que habla de su particular “excepción”

El anuncio a la entrada del supermercado

“Aquellos en nuestro encantador gobierno han ordenado a todas las personas que ingresan a las instalaciones interiores que usen una máscara. Si tiene una condición médica que le impide usar una máscara, está exento de esta orden. Debido a la HIPAA y la Cuarta Enmienda, no podemos solicitar legalmente usted sobre su condición médica”, se lee.

“Por lo tanto, si lo vemos sin máscara, asumiremos que tiene una condición médica y le daremos la bienvenida para apoyar nuestro negocio”.

El comisionado del condado, Andy Solis, dijo que su mayor temor es que los casos de Covid-19 aumenten y los hospitales se abrumen.

“Es muy decepcionante y muy preocupante”, dijo.

SEGUIR LEYENDO

Mike Pence anunció cuál será su nuevo trabajo tras su salida de la Casa Blanca

Joe Biden prometió que va a “actuar rápido” en su plan de alivio económico ante la crisis del COVID-19

La tasa de desempleo de EEUU bajó al 6,3% en enero y se crearon 49.000 nuevos puestos de trabajo