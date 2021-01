Vacuna COVID-19 en Tampa, Florida: calendario y centros de vacunación

(Gráfico: Infobae)

Con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 y la vacuna Moderna en diciembre de 2020, el país inició una campaña de vacunación para los diferentes estados y condados. El objetivo principal es proteger al personal de salud que trabaja para contener la pandemia a causa del nuevo coronavirus.

De acuerdo con el gobierno del estado de Florida, emitió recomendaciones a sus diferentes condados para seguir la estrategia de la campaña de vacunación que abarca diferentes fases. Los grupos prioritarios a los que se les aplicará la vacuna son:

-Personal de atención médica en contacto directo con pacientes (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros que trabajen en hospitales COVID-19, personal de limpieza)

-Residentes y personal que trabajan en centros de atención de largo plazo (trabajadores que prestan sus servicios en acilos de personas adultas, hospitales no COVID-19 que atienden otras enfermedades)

-Personas que tengan 65 años de edad o más.

Los centros de salud que administran las vacunas recomiendan llegar en el horario reservado porque no se atenderán si llegan antes o después de la cita. (Foto: EFE/Etienne Laurent)

-Personas que los proveedores de hospitales consideren extremadamente vulnerables a la enfermedad COVID-19. (Personas que tengan alguna condición o enfermedad crónica que los exponga a ser vulnerables a enfermarse de gravedad).

Estos primeros grupos corresponden a la Fase 1 que actualmente está en proceso, para el mes de marzo se espera iniciar con la Fase 2 la cual representa un aumento significativo de la disponibilidad de vacunas en el país, en consecuencia una mayor aplicación de dosis a los ciudadanos de la ciudad. Los grupos considerados para la segunda fase son las organizaciones críticas identificadas por el gobernador de Florida, poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar de gravedad.

Para la ciudad de Tampa que pertenece al condado de Hillsborough existe un sistema de citas por internet para recibir la dosis correspondiente de la vacuna. Es necesario seguir este primer paso, porque no se atenderá a las personas que lleguen sin cita. La vacuna no tiene ningún costo, es de manera gratuita y voluntaria para todo aquel que desee adquirirla, además no se requiere de seguro médico, únicamente es indispensable cumplir con el perfil de la primera fase para vacunarse.

Para poder recibir la vacuna contra el Covid-19 es necesario consultar la disponibilidad por estado y condado para agendar una cita. (Foto: Craig F. Walker/Pool vía REUTERS)

Las personas interesadas en recibir la dosis deberán de entrar al portal https://www.patientportalfl.com/s/ para crear una cuenta, para ello es necesario tener un correo electrónico, deberá llenar los datos que solicite la página, seleccione el hospital o centro de salud más cercano a su domicilio que cuente con la vacuna, al finalizar el registro obtendrá un código con el que se presentará el día de su cita.

Deberán presentarse de manera puntual a su cita, se recomienda el uso de mascarilla y careta como medida de protección, además de mantener la sana distancia dentro del lugar.

Debido a la alta demanda por la vacuna COVID en Tampa, las autoridades de salud suspendieron las citas hasta recibir abastecimiento suficiente. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

No se atenderá a las personas que lleguen antes o después de su hora, esto con la finalidad de agilizar la administración de vacunas y evitar aglomeraciones. Los centros de salud de Tampa para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 son:

Adventhealth Tampa

Complejo deportivo Ed Root

Centro comercial universitario Tampa

Hospital General Tampa

De acuerdo con información publicada por el gobierno del condado Hillsborough, debido a la alta demanda del medicamento, se han suspendido las citas en la región hasta nuevo aviso, en cuanto el estado de Florida autorice y distribuya mayores dosis de vacunas para cada región reanudarán el servicio. Por el momento los centros de salud ofrecen sus servicios para realizar las pruebas de detección del virus, hasta que se normalice el suministro de las vacunas.

