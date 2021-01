Vacuna COVID-19 en Filadelfia, Pensilvania: calendario y centros de vacunación

Hasta el momento se han aplicado la primera dosis a 10 millones 278 mil 462 personas en Estados Unidos. (Gráfico: Infobae)

La enfermedad del Covid-19 ha mostrado lo letal y peligrosa que puede ser, por lo que diversas farmacéuticas iniciaron una batalla contrarreloj para crear una vacuna eficiente que ayude a reducir el número de contagios y fallecimientos por este virus.

El pasado 11 de diciembre, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió la primera autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech. Para el 18 de diciembre de 2020, la FDA permitió el uso de la vacuna Moderna como parte de las acciones de emergencia para combatir el contagio por COVID.

A partir de ese momento inició la campaña de vacunación en todo el país, de acuerdo a las prioridades por atender grupos vulnerables, los primeros en vacunarse son las personas que laboran en centros de salud que atienden pacientes con Covid-19. Hasta el momento se han aplicado la primera dosis a 10 millones 278 mil 462 personas.

Para la ciudad de Filadelfia, la campaña de vacunación da prioridad a personas residentes de centros de atención a largo plazo, todo el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de farmacias, y todo aquel que esté en un entorno de alto riesgo de contagio por trabajar en centros médicos y de salud. Este primer grupo corresponde a la Fase 1A que actualmente opera en la ciudad y en todo el estado de Pensilvania.

Si cumples con el perfil de la primera fase podrás recibir las dosis correspondientes del medicamento, es necesario sacar una cita por internet para poder asistir al centro de salud, de lo contrario no podrás ser atendido. Los lugares que están administrando las vacunas en Filadelfia son:

Centro de atención primaria de Fairmount

No se necesita ningún tipo de identificación para recibir la dosis. El horario de atención es de 09:00 a las 15:00 horas, sin embargo los horarios pueden variar dependiendo la disponibilidad de vacunas. Para agendar la cita visita el portal www.dvch.org

El teléfono de atención es 267-758-5300 también puedes escribir un correo electrónico a covid19@dvch.org para cualquier duda o aclaración.

Centro de Salud Maria de los Santos

No se requiere de algún tipo de identificación oficial. El centro opera a partir de las 09:00 a las 15:00 horas, el horario puede variar de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Para agendar la cita por internet visite el portal www.dvch.org

El teléfono de atención es 267-758-5300 y el correo electrónico donde atienden las dudas del público interesado en la vacuna es covid19@dvch.org

Conforme el lote de vacunas aumente, más centros de salud contarán con el medicamento. La segunda fase de vacunación (Fase 1B) considera a personas mayores de 75 años por presentar un riesgo de gravedad si llegan a contagiarse, personas que trabajen en entornos congregados, personas que reciben servicios basados en el hogar y la comunidad, trabajadores del transporte público, trabajadores que cuidan a niños o a adultos, trabajadores del servicio postal de EEUU, oficiales correccionales y personal que atienden emergencias que no fueron considerados en la Fase 1A.

La Fase 1C como tercera etapa en la campaña de vacunación entran los grupos de personas que tengan de 65 años hasta 74 años, personas de 16 a 64 años con condiciones de alto riesgo que causan un mayor riesgo de enfermedades graves, trabajadores esenciales en sectores como transporte y logística, servicios de agua, luz, financieros, comunicaciones, trabajadores del gobierno federal, estatal y del condado, personas que laboren en medios de comunicación y seguridad pública.

La Fase 2 tiene contemplado un plan de vacunación masiva para todas las personas que no fueron cubiertas anteriormente, deberán tener 16 años como mínimo y no tengan una contraindicación para la vacuna, es decir que su aplicación ponga en riesgo su salud o genere algún tipo de alergia. Aunque aún no se tiene una fecha exacta para ese momento, el plan de vacunación trabaja para aplicar el medicamento a la mayor población posible en cada una de las fases.

